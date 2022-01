Les stars du « NCIS » se dirigent vers « Hawai’i » pour un événement croisé

Les stars du NCIS Katrina Law et Wilmer Valderrama font un voyage à Hawaï, mais pas pour des vacances reposantes à la plage. Au lieu de cela, les deux filment un crossover spécial avec le dernier spin-off de NCIS, NCIS : Hawai’i. Les stars, qui incarnent les agents spéciaux du NCIS Jessica Knight et Nick Torres, ont annoncé la nouvelle sur Instagram lundi,

L’événement crossover spécial sera diffusé sur CBS le lundi 28 mars. Le réseau garde secrets les détails de l’intrigue, rapporte Deadline. « Je pars à Hawaï pour tourner un événement crossover », a déclaré Valderrama au début du clip Instagram.

« J’ai aussi quelque chose à te dire : je viens aussi à Hawaï », intervint Law. « Ça va être bien d’être de retour sur l’île pour résoudre des crimes. » Law a joué dans la 10e et dernière saison du redémarrage de Hawaii Five-0 de CBS en tant que Quinn Liu. Elle a également joué le personnage dans un crossover avec Magnum PI, qui est également tourné à Hawaï.

Bien que la nouvelle émission soit située à des milliers de kilomètres de l’émission originale du NCIS, les showrunners des deux émissions ont déclaré à TVLine cet automne qu’ils n’excluraient pas un croisement. « Nous n’en avons pas encore discuté… mais j’ai travaillé et connu [NCIS: Hawai’i co-showrunner] Chris Silber depuis très longtemps, ce qui rend toujours ce genre de choses plus faciles », a déclaré le showrunner de NCIS Steven D. Binder. « Je suis toujours ouvert à toute sorte de croisement que CBS autorisera », a ajouté Silber.

NCIS: Hawai’i a été lancé en septembre et met en vedette Vannesa Lachey dans le rôle de Jane Tennant, la première femme agent spécial en charge de la division NCIS dans l’État d’Aloha. Le casting principal comprend également Alex Tarrant en tant qu’agent Kai Holman, Noah Mills en tant qu’agent Jesse Boone, Tasmine Al-Bustami en tant qu’agent Lucy Tara, Jason Antoon en tant qu’expert en cyber-intelligence Ernie Malik, Tori Anderson en tant qu’agent Kate Whistler et Kian Talan en tant que fils de Jane. Alexis. De nouveaux épisodes sont diffusés les lundis à 22 h HE, après NCIS.

Le principal NCIS en est maintenant à sa 19e saison. Valderrama a rejoint la série en 2016, tandis que Law a été présenté la saison dernière avant d’être promu au rang de vedette cette saison. NCIS met également en vedette Gary Cole dans le rôle d’Alden Park, qui dirige désormais l’équipe après le départ de Leroy Jethrow Gibbs de Mark Harmon dans l’épisode d’octobre « Great Wide Open ». NCIS, NCIS : Hawai’i, NCIS : Los Angeles et NCIS : La Nouvelle-Orléans sont tous disponibles en streaming sur Paramount+.