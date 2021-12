Les stars du prêt de Chelsea et Manchester United Championship, l’as d’Aston Villa et l’attaquant de Man City pourraient être les stars de 2022

Mohamed Salah et Bernardo Silva sont les stars actuellement passionnantes en Premier League – mais qui pourraient être les vedettes de 2022 ?

Chaque saison, il semble qu’une nouvelle superstar arrive au premier plan et devienne un nom familier.

.

Declan Rice est passé d’un as de l’académie à une étoile évaluée à 100 millions de livres sterling en quatre ans

Ces dernières années, nous avons vu Declan Rice et Mason Mount faire irruption sur la scène.

Phil Foden et Mason Greenwood sont deux autres jeunes flingueurs qui ont connu d’énormes saisons et continuent de prouver leur qualité.

Pendant ce temps, de temps en temps, un joueur un peu plus âgé, comme Kalvin Phillips ou Edouard Mendy montre au monde qu’il est prêt à le mélanger avec les meilleurs.

Mais pour qui talkSPORT.com prédit-il un grand 2022 ? Découvrez ci-dessous…

GETTY

Foden est devenu l’un des meilleurs au monde en quelques années et est finalement devenu un habitué de l’équipe première à Man City en 2020/21 Levi Colwill (Chelsea)

L’adolescent s’épanouit actuellement en prêt à Huddersfield et ses performances suggèrent qu’il pourrait « faire un Reece James » et s’adapter de manière transparente à la Premier League.

Le joueur de 18 ans a été l’un des meilleurs joueurs du championnat cette saison et il est entendu que Thomas Tuchel le surveillera en pré-saison avant la campagne 2022/23, mais il pourrait être rappelé en janvier si la crise des blessures de Chelsea s’aggrave.

Les Blues, dans l’état actuel des choses, verront quatre défenseurs clés partir l’été prochain avec Antonio Rudiger, Thiago Silva, Andreas Christensen et le capitaine Cesar Azpilicueta devenant tous des agents libres à l’été 2022.

Colwill a certainement une bonne occasion de prouver sa valeur à Cobham l’été prochain.

.

Colwill progresse bien cette saison dans le Championnat Michael Olise (Crystal Palace)

Il est arrivé à Selhurst Park en provenance de Reading cet été pour une somme d’environ 8 millions de livres sterling et après son retour de blessure, le joueur de 20 ans impressionne les fans.

Olise a joué un rôle essentiel dans leur victoire choc à Manchester City, en aidant le deuxième et décisif but, ce qui n’est pas une surprise pour ceux du championnat qui l’ont vu à l’aise avec le ballon et passant facilement devant les joueurs.

Il était le jeune joueur de la saison EFL avant son transfert à Palace après avoir aidé 12 et marqué sept buts de son rôle de milieu de terrain offensif pour Reading et s’intensifie progressivement.

Il pourrait bientôt avoir une place de départ cohérente sous son compatriote français Patrick Vieira et montrera pourquoi il était autrefois dans les livres à Chelsea.

.

Olise a le vent en poupe et devrait continuer à progresser avec Crystal Palace James Garner (Manchester United)

Le milieu de terrain n’a pas encore vraiment eu sa chance à Old Trafford, mais s’il continue à jouer en prêt, le manager Ralf Rangnick et le prochain patron de United devront peut-être s’asseoir et en prendre note.

Garner a illuminé le championnat avec Nottingham Forest et apprend sous la direction du parfait manager de Steve Cooper.

Le joueur de 20 ans s’est imposé comme un titulaire régulier et plus il joue, mieux il a l’air.

Le milieu de terrain a été un problème pour Manchester United et ils pourraient être à la recherche d’une grosse signature cet été.

Ils peuvent avoir un joueur prêt à l’emploi à Garner, s’il peut passer de la star du prêt du championnat à la Premier League.

Mount est la preuve que la trajectoire vers un joueur de classe mondiale peut passer par le championnat après avoir joué pour Derby avant de retourner à Chelsea

.

Garner s’en sort superbement au championnat Jacob Ramsey (Aston Villa)

Le produit de l’académie devrait avoir un énorme 2022 compte tenu de la forme qu’il a montrée depuis la nomination de Steven Gerrard en tant que manager.

Ayant le légendaire milieu de terrain comme entraîneur, Ramsey cherchera à reproduire les performances que Gerrard a produites au cours de son illustre carrière.

Un aperçu du potentiel de Ramsey a été exposé récemment contre Norwich City.

Il a reçu le ballon au milieu de terrain central et a traversé le cœur de l’opposition avant de déclencher une frappe sensationnelle du pied gauche dans le coin supérieur gauche du but.

Le joueur de 20 ans a même marqué un brillant but lors de la défaite 3-1 du club contre Aston Villa plus tôt dans la saison et à l’approche de la Coupe du monde, la forme de Ramsey en 2022 pourrait le voir dans l’avion pour le Qatar avec le patron de l’Angleterre Gareth Southgate .

.

Issu de l’académie des jeunes, Ramsey est le seul jeune à marquer pour Aston Villa cette saison Harvey Elliott (Liverpool)

Elliott semblait prêt à faire de 2021 son année de percée après avoir commencé trois des quatre premiers matchs de Liverpool de la saison à la suite d’un prêt réussi à Blackburn la saison dernière.

Il a obtenu sept buts et 11 passes décisives en 41 apparitions à Ewood Park, le record du plus grand nombre de passes décisives par un adolescent en une seule saison de championnat.

Et sa forme était telle que le joueur de 18 ans a été propulsé dans le onze de départ de Liverpool dans un nouveau rôle de milieu de terrain, dépassant une multitude de noms établis.

Les progrès d’Elliott ont été cruellement entravés par une horrible blessure à la cheville subie contre Leeds en septembre, mais la starlette anglaise est déjà prête pour un retour au début de l’année prochaine pour s’assurer d’atteindre le niveau suivant en 2022.

.

Elliott avait l’air excellent avant sa blessure cruelle Cole Palmer (Man City)

Les buts en Ligue des champions et en Coupe de la Ligue ont permis à Palmer d’être opérationnel pour les Citizens et il y a plus à venir.

Il cherche déjà le rôle et, tôt ou tard, il aura aussi sa chance en Premier League.

Palmer, 19 ans, joue également pour les moins de 21 ans d’Angleterre et Pep Guardiola dit qu’il a une « qualité spéciale » à l’intérieur de la boîte.

On va faire confiance au patron espagnol et penser qu’il se fera un nom en 2022.

GETTY

Palmer a signé un nouveau contrat en juin le gardant au club jusqu’en 2026 Kepa Arrizabalaga (Chelsea)

Ici nous dehors.

Maintenant, nous savons tous que Kepa n’est pas exactement un prodige qui attend de faire irruption sur les scènes. Plutôt l’inverse, en fait.

À 27 ans, sa réputation est toujours brisée après quelques années sujettes aux erreurs dans le but de Chelsea, ce qui lui a finalement coûté sa place à Edouard Mendy.

Plutôt que d’héroïsmes de gardien de but, sa carrière chez les Blues est surtout connue pour son refus d’être remplacé lors de la finale de la Coupe Carabao 2019.

Mais en tant que gardien de but le plus cher de l’histoire, il y a du talent là-bas. Et 2022 pourrait être sa chance de briller.

Chelsea aura besoin de Kepa en janvier, tandis que Mendy se rendra au Cameroun pour participer à la Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal.

Malgré tout son éclat, Mendy a semblé un peu nerveux ces derniers temps, tandis que Kepa a impressionné chaque fois qu’il était appelé.

Qui sait? Quelques bonnes performances tournent bien la tête de Thomas Tuchel.

.

Kepa pourrait-il utiliser l’absence de Mendy pour revenir sur la piste ?

Offre de pari du jour

Vous trouverez ci-dessous quelques offres de paris intéressantes à offrir pendant la période festive du football aux nouveaux clients.

888SPORT – Pariez 10 £ Obtenez 45 £ en paris gratuits – OFFRE DE RÉCLAMATION*

WILLIAM HILL – 1+ but à marquer le lendemain de Noël en PL OFFRE DE RÉCLAMATION*

888sport – Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis – Vous devez parier un minimum de £/A un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis 1/2 (1,50) ou plus sur un marché sportif qui sera réglé avant le 26 décembre 23:59:59• Le pari gratuit de 5 £/€ sera valable 7 jours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment • Retrait général restrictions et conditions générales complètes s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org

William Hill – 18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPB20. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés à partir de 09h00 le 22 décembre 2021 jusqu’à 12h30 le 26 décembre 2021. Max 1 £ pari à 20/1. Retours payés sous forme de paris gratuits de 4 x 5 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. 18+ begambleaware.org