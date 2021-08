Les stars et les créateurs de Cobra Kai partagent des réponses sincères après la mort d’Ed Asner

Il a également été révélé que la quatrième saison à venir de Cobra Kai inclura très probablement une sorte d’hommage à Ed Asner, bien qu’il ne soit pas clair comment cela se déroulera. La saison 4 a déjà terminé le tournage, et bien qu’il soit possible qu’une nouvelle scène ou deux puissent être ajoutées pour expliquer l’absence de Sid Weinberg, il est plus probable que ce soit une pancarte RIP avant ou après un épisode. Avec l’effusion d’amour de l’équipe de Cobra Kai, il ne fait aucun doute qu’Ed Asner était bien-aimé et immensément respecté, et les fans ressentent sans aucun doute la perte tout aussi durement.