Les stars hollywoodiennes Ryan Reynolds et Rob McElhenney « submergées par l’émotion » lors de leur première visite à l’hippodrome de Wrexham alors que les propriétaires rencontrent les fans

Les stars hollywoodiennes Rob McElhenney et Ryan Reynolds ont été « submergées par l’émotion » lors de leur première visite à l’hippodrome de Wrexham.

Les deux acteurs de renommée mondiale ont stupéfait tout le monde en rachetant le club gallois de cinquième niveau en février.

@Wrexham_AFC sur Twitter

Ça coule toujours autant pour les nouveaux propriétaires que pour les fans

Instagram – @vancityreynolds

Ils sont apparus à l’improviste à Maidenhead plus tôt cette semaine

N’ayant pas pu se rendre au Royaume-Uni jusqu’à présent, les nouveaux présidents ont regardé les Red Dragons pour la première fois à Maidenhead mardi soir.

Après la défaite dramatique 3-2 – quand ils ont apparemment apprécié – McElhenney et Reynolds ont fait le voyage dans le nord du Pays de Galles et se sont émerveillés devant le stade de 10 000 places du club.

Après avoir décrit le football comme « maléfique et magnifique » après que Wrexham à dix a failli faire un retour tout-puissant à Maidenhead, ils obtiendront leur prochain épisode d’action de la Ligue nationale lorsque Torquay viendra en ville samedi.

Dans une vidéo publiée par le club, McElhenney et Reynolds ont salué les fans, qui se pincent probablement encore, enveloppés dans l’une des histoires de bien-être de 2021.

@Wrexham_AFC sur Twitter

C’était un moment spécial pour le couple

@Wrexham_AFC sur Twitter

Les fans étaient ravis de les voir au sol

Mais c’est tout aussi spécial pour les célébrités.

La comédie est peut-être leur métier, mais ils sont extrêmement sérieux à l’idée de transformer Wrexham en une force mondiale, réalisant un investissement initial de 2 millions de livres sterling lors de l’achat du club.

La paire était visiblement émue à l’hippodrome et McElhenney admet que tout était un peu trop pour lui.

Il a posté une image de lui en train de s’étouffer sur le terrain aux côtés de Reynolds, à côté du message : « C’est ma photo préférée jusqu’à présent. Je venais de parler avec @kaitlinolson et mes garçons. @vancityreynolds parle à @blakelively et ses filles. L’émotion du moment venait de me submerger. Toute cette expérience a été magnifique. Merci @wrexham_afc.