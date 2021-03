Les stars les mieux habillées, mode: vidéo

Des grammophones ont peut-être été distribués aux Grammys 2021, mais ici à Élégant, nous offrons notre propre série de récompenses… les récompenses les mieux habillées, c’est-à-dire.

Le dimanche 14 mars, les plus grands noms de la musique se sont présentés pour la 63e cérémonie de remise des prix annuelle. Les nominés et les présentateurs sont arrivés au Staples Center de Los Angeles, en Californie, pour une célébration socialement distante.

Et dès la seconde où les stars ont foulé le tapis rouge (à 6 pieds, bien sûr!), Il était clair pour Nous que la mode de la soirée allait être hors des charts!

Bien qu’il n’y ait pas de pénurie de célébrités et de chanteurs qui semblaient féroces, fabuleux et absolument époustouflants, quelques stars nous ont complètement épatés par leurs déclarations élégantes.

Alors sans plus tarder, nos gagnants les mieux habillés de la soirée sont Ingrid Andress, Lizzo, Maren Morris, Megan Thee étalon, et, dans notre emplacement de numéro, Dua Lipa.

Pour voir tous ces looks, regardez la vidéo ci-dessus et continuez à faire défiler pour obtenir la répartition de chacun des magnifiques ensembles!

5) Ingrid Andress

La chanteuse de «Lady Like» a décidé de renoncer à une robe girly au profit d’un tailleur-pantalon blanc ultra-chic Armani Privé. Elle a laissé sa veste déboutonnée et a sauté une chemise au profit d’une série de chaînes de corps argentées sur sa poitrine.

4) Lizzo

Bon comme l’enfer! La chanteuse était magnifique dans une robe Balmain vert menthe, qui comportait un corsage froncé et des volants à l’ourlet. Elle a accessoirisé la robe de bal rétro avec des chaussures Stuart Weitzman personnalisées et des bijoux Bvlgari, y compris des anneaux de déclaration, un collier serpenti et une pile de poignets.

3) Maren Morris

Glamour comme jamais, la chanteuse de «My Church» a brillé sur le tapis rouge dans une robe lilas Dolce & Gabbana personnalisée. La robe élégante et soyeuse présente des détails de bijoux, un décolleté plongeant et un dos ouvert. La styliste Dani Michelle a associé la magnifique robe à une bague Kallati et des boucles d’oreilles Peach Morganite Le Vian.

2) Étalon Megan Thee

Le gagnant du «Meilleur nouvel artiste» habillé à 100% pour réussir. Elle a fait une grande entrée à ses premiers Grammy Awards en portant une robe Dolce & Gabbana à couper le souffle. Le numéro sans bretelles orange vif comportait un corsage ajusté et un nœud volumineux dans le dos. Le look a été porté avec des bijoux Chopard, y compris un collier ras du cou, des boucles d’oreilles à pendentif et deux bracelets.

1) Dua Lipa

La chanteuse de «Don’t Start Now» était notre numéro un la mieux habillée aux Grammys 2020 et à l’alerte spoiler: elle prend encore une fois notre place de choix. La star dégageait du glamour à la fois sur le tapis rouge et sur la grande scène. Pour le tapis rouge, elle a été stupéfaite dans une robe en cristal Versace qui présentait un motif papillon, des découpes aux hanches et une fente sur la jambe gauche. Pendant le E! News En direct Du spectacle du tapis rouge, la star a déclaré que le dessin du papillon était censé «symboliser la renaissance».

Elle avait encore une fois l’air absolument fascinante lorsqu’elle est montée sur scène pour sa performance portant un numéro Atelier Versace personnalisé.

