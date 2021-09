Les stars olympiques deviennent les préférées des marques ; enregistre une croissance 10 fois supérieure des frais de parrainage après la victoire

Les experts estiment que les marques ne devraient pas se limiter à de telles associations uniquement pendant la saison olympique

Avec le contingent indien marquant sa meilleure récolte de médailles aux Jeux paralympiques et olympiques de Tokyo 2020, les marques se précipitent pour soutenir les plus performants. Qu’il s’agisse de vêtements de sport, d’assurance, de banque, d’acier à l’edtech et de nutrition sportive, un éventail de marques se sont alignées pour conclure des accords d’approbation à long terme. Neeraj Chopra, le lanceur de javelot de 23 ans, qui a remporté la seule médaille d’or pour l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo, a été signé par Tata AIA Life Insurance, après sa victoire. De plus, les frais d’approbation de Chopra ont enregistré une croissance 10 fois supérieure à Rs 1,25-1,5 crore par an, selon les experts de l’industrie. « Avec Neeraj, nous avons vu 70 à 80 marques vouloir s’associer après les JO. Nous avons conclu quatre à cinq accords et sommes en discussion avec d’autres marques. En ce qui concerne les Jeux olympiques, nous n’avions pas d’athlète masculin de cette ampleur, donc les dépenses jusqu’à présent étaient principalement axées sur les acteurs et les joueurs de cricket », a déclaré à BrandWagon Online Mustafa Ghouse, PDG de JSW Sports Pvt Ltd, la société qui gère Chopra.

De même, pour le lutteur Bajrang Punia, qui a remporté une médaille de bronze, les frais d’approbation ont été multipliés par trois pour atteindre Rs 60-80 lakhs par an. Pour l’haltérophile Mirabai Chanu et la boxeuse Lovlina Borgohain, les frais d’approbation ont été multipliés par 10 pour atteindre 1 crore de Rs et 75 lakhs de Rs par an, respectivement. « Pour Chanu, l’association a commencé avec le marketing instantané pour Domino’s, suivi de la gamme Amway Nutrilite et d’Adidas. Alors que Lovlina Borgohain et Manpreet Singh ont été signés par Shyam Steel. Il y a maintenant un marché pour les olympiens. Il y a eu un changement important depuis les Jeux olympiques de 2008 et on s’attend à ce qu’il aille encore plus loin. Les marques veulent maintenant s’engager avec les Jeux olympiques et nous sommes déjà en pourparlers pour des associations de marques jusqu’aux Jeux olympiques de Paris 2024 », a déclaré Neerav Tomar, PDG et directeur général d’IOS Sports and Entertainment, la société qui gère Chanu, Borgohain, Singh, entre autres. .

De plus, les médaillés des Jeux Paralympiques tels que Krishna Nagar, Manoj Sarkar, Nishad Kumar ont également vu un énorme pic d’intérêt de la part des marques. Pour Nagar, qui a remporté une médaille d’or au badminton masculin SH6, les accords d’approbation sont en cours de négociation dans la gamme de Rs 35-40 lakhs par an. Pour les médaillés d’argent, c’est près de Rs 30 lakhs par an et les médaillés de bronze à Rs 25 lakhs. Auparavant, nous avions du mal à obtenir des accords pour les athlètes paralympiques, a déclaré Rahul Trehan, directeur des opérations d’IOS Sports and Entertainment. «Au fur et à mesure que la sensibilisation se fera, la demande et, en fin de compte, les tarifs augmenteront. Pour les Jeux paralympiques, le scénario va changer avec une énorme victoire de 19 médailles cette année », a-t-il ajouté.

Pour Trehan, ce qui suit sur les réseaux sociaux joue un rôle important dans la conclusion d’un accord. Par exemple, Nagar, qui comptait près de 600 à 700 abonnés sur Twitter et Instagram avant les Jeux paralympiques de Tokyo 2020, a vu le nombre d’abonnés augmenter instantanément de 10 fois. Les abonnés Instagram de Chanu sont également passés à 8 80 000 après les Jeux olympiques, contre 90 000 abonnés plus tôt. Actuellement, Chopra en compte environ 4,4 millions sur Instagram, contre 140 000 avant les Jeux olympiques, tandis que le nombre d’abonnés de Borgohain est passé à 150 000 contre environ 20 000 auparavant.

Même si le soutien des marques est une décision bienvenue, les experts estiment que les marques ne devraient pas se limiter à de telles associations uniquement pendant la saison olympique. Ce que les marques doivent faire, c’est nourrir l’écosystème plutôt que de prendre le train en marche au milieu du kilométrage croissant des médias, a déclaré Karthik Srinivasan, consultant indépendant en communication. « Un jeu comme Kabaddi a été retiré du terrain et transformé en une ligue. Une opportunité pour les marques est de créer plus de possibilités pour ces athlètes de participer, que de simples Jeux olympiques, afin qu’il y ait plus de moments où ils peuvent toucher un public. C’est une opportunité pour les grandes marques de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour créer plus de tournois », a-t-il déclaré.

