Les stars réagissent à la mort de Betty White

Le monde a perdu un véritable ami le soir du Nouvel An.

La légende de la comédie Betty White est décédée le 31 décembre quelques semaines seulement avant son 100e anniversaire.

La star pionnière des « Golden Girls » et du « Mary Tyler Moore Show » a brillé pendant 80 ans dans l’entreprise, devenant une icône culturelle dans ses années 80 et 90.

Le porte-parole du département de police de Los Angeles, Mike Lopez, a déclaré au Post que les agents avaient répondu à un appel radio vendredi vers 9h30 concernant « une enquête sur une mort naturelle » au domicile de l’homme de 99 ans à Brentwood, en Californie.

Son agent et ami proche Jeff Witjas a par la suite confirmé la nouvelle au magazine People.

White était sur le point de créer un événement d’une nuit seulement pour marquer son anniversaire marquant. « Betty White: 100 Years Young – A Birthday Celebration » devait être distribué par Fathom Events et projeté dans 900 cinémas à travers le pays le 17 janvier 2022.

Et bien sûr, nous savions tous la vérité, mais s’est-elle rendu compte qu’elle était une icône légitime de la culture pop ?

« Ma réponse égocentrique est – bien sûr, je suis le centre de la tempête! », A déclaré White au Post avec un petit rire. « C’est une blague. Je suis juste reconnaissant de travailler, et cela commence au début. Lorsque vous débutez, vous êtes tellement reconnaissant d’avoir un emploi… et vous portez ce sentiment tout au long de votre carrière. Au moins j’ai.

Les fans et les stars au cœur brisé ont rendu hommage à sa longue vie et à sa carrière éclectique sur les réseaux sociaux.

L’actrice de « Will and Grace » Debra Messing faisait partie du flot de célébrités choquées qui se sont rendues sur Twitter pour partager leurs pensées et leurs souvenirs. « Betty White. Oh nooooooooo », a écrit Messing. « J’ai grandi en la regardant et en étant ravie d’elle. Elle était enjouée, audacieuse et intelligente. Nous savions tous que ce jour viendrait, mais cela n’enlève pas le sentiment de perte. Un trésor national, en effet. Vole avec les anges.

Quelle vie exceptionnelle. Je suis reconnaissant pour chaque seconde que j’ai pu passer avec Betty White. Envoyer de l’amour à sa famille, à ses amis et à nous tous. – Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 31 décembre 2021

L’acteur Henry Winkler a tweeté : « Betty White : [It] est très difficile à absorber, vous n’êtes plus là.. Mais les souvenirs de votre plaisir sont.. Merci pour votre humour, votre chaleur et votre activisme. Reposez-vous maintenant et dites bonjour à Bill.

Jarett Wieselman de Netflix a ajouté: «Betty White était une icône, une légende et a toujours trouvé le moyen d’être le moment au cours de ses près de 70 ans de carrière. Un pionnier. Un original. Et une âme vraiment gentille. Qu’elle soit à jamais entourée d’animaux à quatre pattes au paradis.

Un ardent a écrit : « Le décès de Betty White fait mal. Que notre Golden Girl repose dans une paix éternelle.

« Prendre Betty White 2 semaines avant qu’elle n’atteigne ses 100 ans, c’est vraiment 2021 qui nous poignarde avec le couteau, puis le tord pour terminer l’année », a déclaré un autre utilisateur au cœur brisé.

Betty White : J’ai du mal à absorber tu n’es plus là.. Mais les souvenirs de ton deLIGHT

sont ..Merci pour votre humour , votre chaleur et votre activisme ..

L’actrice et lauréate d’un Oscar Marlee Matlin a ajouté: « Betty White restera dans les livres d’histoire comme sans âge. 99 ou 100, les chiffres démentent le fait qu’elle a vécu la meilleure vie JAMAIS! RIP Betty White.

« 1) Betty White. Par où je commence? Je la connais depuis longtemps, mais je pense que la première fois que je l’ai rencontrée, c’était quand elle était une guest star dans Suddenly Susan à la fin des années 90. Tout le monde était très excité qu’elle soit dans l’émission. Je m’étais accidentellement garé sur sa place de parking ce jour-là. Elle entre… », a noté la comédienne Kathy Griffin.

« Repose en paix Betty White », a simplement déclaré Barstool Sports.

George Takei a déclaré: «Notre trésor national, Betty White, est décédé juste avant son 100e anniversaire. Notre Sue Ann Nivens, notre bien-aimée Rose Nylund, a rejoint les cieux pour ravir les étoiles avec son style, son humour et son charme inimitables. Une grande perte pour nous tous. Elle nous manquera beaucoup.

