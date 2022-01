Les stars s’alignent pour Antonio Conte avec quatre facteurs ouvrant la voie au raid de Tottenham contre les Wolves

Un accord avec Tottenham pour signer l’ailier des Wolves Adama Traoré apparaît là pour la fabrication après que Sky Sports a révélé quatre facteurs qui rendent un accord viable.

Les Spurs sont depuis longtemps des admirateurs du rapide ailier espagnol. Le club du nord de Londres a cherché à signer Traoré l’été dernier, bien qu’aucun accord n’ait été conclu malgré la connexion avec Nuno Espirito Santo.

Six mois plus tard, Tottenham reste dans la course pour accrocher le joueur de 25 ans. L’Athletic a révélé jeudi Le plan de Conte d’utiliser Traoré dans un nouveau poste s’il était acquis.

Maintenant, le spécialiste des transferts de Sky Sports, Dharmesh Sheth, a fait la lumière sur la poursuite des Spurs. Ce faisant, il a détaillé quatre facteurs qui donneront aux fans de Tottenham des raisons d’espérer.

Premièrement, le fort intérêt de Tottenham a été confirmé avant que Sheth ne parle de l’incertitude du contrat de Traoré datant de 15 mois.

L’incapacité de Traoré à devenir un débutant régulier semaine après semaine chez Wolves a également été notée, de même que cette fenêtre étant le moment idéal pour que les Wolves encaissent.

« Antonio Conte a déclaré que les Spurs devaient apporter des améliorations à l’équipe, à la fois des tenants et des aboutissants », a déclaré Sheth sur Sky Sports News.

« Il nous a été confirmé que les Spurs sont toujours intéressés par l’attaquant des Wolves Adama Traoré.

« Je dis toujours intéressé ; c’est un intérêt de longue date. Ils ont essayé de le signer cet été, mais ils n’ont pas atteint l’évaluation de Wolves. Les Spurs ont contracté un prêt avec obligation d’achat et cela ne correspondait pas aux chiffres que les Wolves voulaient.

La situation du contrat donne de l’espoir à Tottenham

«Il n’y a pas encore eu d’offre officielle, mais de manière significative et potentiellement inquiétante pour les loups, Traoré est dans les 18 derniers mois de son contrat.

« Donc, s’ils vont le vendre et qu’il ne va pas signer de nouvel accord, ce sera probablement le moment optimal pour le vendre afin qu’ils puissent obtenir les frais de transfert maximum pour lui.

« Cependant, les loups veulent qu’il reste. Ils souhaitent qu’il reste à Molineux et ont une offre de contrat sur la table pour lui. Mais il est là depuis 15 mois. C’est juste sur la table.

« Il a commencé 10 de leurs 19 matchs de Premier League cette saison et a également fait huit apparitions de remplacement. Mais il est très clair que les Spurs veulent Traoré et voyons dans les prochains jours et semaines s’ils poussent cela avec une offre officielle.

Le rapport de l’Athletic jeudi suggérait que les loups commanderaient environ 20 millions de livres sterling s’ils décidaient de vendre.

Newcastle devrait manquer Aaron Ramsey, le milieu de terrain étant sur le point d’effectuer un retour à Londres

Le Real Madrid prend la tête de la poursuite des Spurs

Pendant ce temps, Tottenham doit agir rapidement s’il veut obtenir la signature de Franck Kessie après que le Real Madrid a commencé à se mobiliser, selon un rapport.

Tottenham et dans une moindre mesure Liverpool et Manchester United ont noué des liens avec Kessie. Le fait que Kessie soit sans contrat l’été prochain contribue à leurs espoirs de transfert. En tant que tel, il est libre de signer un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers ce mois-ci.

Des articles de la presse italienne plus tôt cette semaine ont déclaré Tottenham avait déposé une proposition d’échange qui verrait Tanguy Ndombele passer dans l’autre sens. La signature du record des Spurs ne s’est jamais installée dans le nord de Londres, bien que Milan n’ait pas été disposé à accepter Ndombele à bord.

La signature d’un accord avec un club étranger apparaît donc comme l’issue la plus probable. Cependant, selon le média espagnol El Nacional, Kessie pourrait être lié à la Liga.

Ils rapportent que Kessie est désormais une cible pour Barcelone et le Real Madrid. Mais des deux, c’est le Real qui accélère les procédures.

Le vrai président, Florentino Perez, aurait « envoyé des représentants de Madrid en Italie pour négocier ».

Si Tottenham envisage sérieusement de débarquer l’Ivoirien, il doit désormais affronter le Real Madrid.

LIRE LA SUITE: Conte confirme le coup dur de Tottenham; « très clair » sur les intentions de transfert