Les stars sortent avec style à l’événement Veuve Clicquot Polo Classic 2021

S’habiller pour impressioner!

Le samedi 2 octobre, les vedettes sont sorties dans leur tenue la plus élégante pour le retour triomphal de la Veuve Clicquot Polo Classic 2021. Après la pause de l’événement annuel l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus en cours, les stars se sont assurées d’aller au-delà dans le département de la mode.

Gabrielle Union, Charlize Theron, Jodie Turner Smith, lana candeur et plusieurs autres se sont présentés et ont participé à l’affaire fantaisiste, qui s’est tenue au Will Rogers State Historic Park à Los Angeles.

L’alun de Bring It On a été stupéfait dans une robe vert émeraude brillante et audacieuse d’Elie Saab qui comportait des fentes aux cuisses, de grandes poches et des manches dramatiques. Elle a stylisé son design vibrant avec des sandales à lanières noires et un sac Valentino blanc.

Comme Gabrielle, Jodie a fait sensation lors de l’événement en portant une robe à fleurs vives qu’elle a associée à un kimono rouge vif. L’actrice s’est accessoirisée d’escarpins rubis, d’un sac à main assorti, de lunettes de soleil éblouissantes et d’un chapeau de paille.