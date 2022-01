Les stars sous-performantes de Manchester United doivent apprendre de Phil Jones – Man United News And Transfer News

Seuls quelques joueurs sont sortis indemnes de la récente défaite de Manchester United face aux Wolves. Phil Jones était définitivement l’un d’entre eux.

Avant le match, vous auriez eu des chances tentantes que le défenseur blessé soit même dans l’alignement, sans parler d’être l’un des meilleurs joueurs.

C’est donc un témoignage du caractère du joueur de 29 ans qu’il n’a pas simplement inventé les chiffres. Contrairement au désordre plus large visible, il a en fait rappelé sa qualité.

Que Jones puisse être un bon défenseur ne devrait pas vraiment surprendre – sa capacité à jouer a rarement été sérieusement remise en question. C’est sa capacité à résister aux rigueurs du sport d’élite qui a été le principal problème.

Après toutes les opérations, les retards, les doutes et les critiques publiques souvent toxiques, il est difficile d’imaginer ce qu’il a dû ressentir lorsque le Stretford End s’est levé en masse pour applaudir chacun de ses actes décisifs.

C’était un rappel fortifiant que, loin de la potence des médias sociaux, la douleur de Phil Jones a été réelle. Les supporters locaux n’ont pas tardé à reconnaître l’effort qu’il lui a fallu pour revenir sur le terrain.

Et l’ancien as de Blackburn s’est à peine trompé. Il commandait dans les airs, fort sur le pont et positif dans sa passe. Il s’est glissé sans encombre aux côtés de Raphaël Varane.

Son affichage était tellement assuré qu’il est difficile d’imaginer trop de fans réclamant que Harry Maguire se précipite et lui reprenne sa place.

Ce qui nous amène à l’envers de la conversation. Si un défenseur central ravagé par des blessures avec des genoux faits de mastic et de trombones peut immédiatement se présenter et jouer, qu’est-ce qui se passe avec le reste de l’équipe ?

C’est un acte d’accusation accablant du groupe actuel qui, avec David De Gea, seuls les seuls membres survivants de l’ère Fergie semblent vraiment «obtenir» ce qu’il faut pour s’épanouir dans une chemise rouge.

Là où Jones a désactivé les comptes de médias sociaux pour éviter le bruit et se concentrer sur le football, d’autres semblent le manipuler pour lancer des appels de moins en moins convaincants à la convivialité.

Il semble donc approprié que, la même semaine que les fans de United aient vu un joueur revenir de deux ans dans les limbes, des histoires circulaient sur des membres de l’équipe extrêmement bien payés démoralisés par la vie dans le plus grand club du monde.

Les cœurs collectifs de la base de fans saigneront sûrement pour les pauvres millionnaires incompris qui ne semblent pas assez se motiver pour ramener le club au sommet.

La vérité est que Phil Jones n’aurait probablement pas duré le cours dans un autre grand club dans des circonstances comparables. Il aurait été remercié pour ses efforts et conduit vers de nouveaux pâturages.

Le fait que, même maintenant, il ait probablement plus de chances d’obtenir un nouveau contrat qu’une poignée de main ferme et une déclaration de club bien formulée n’est pas de sa faute. Tout dans le malaise actuel repose sur les personnes qui « dirigent » le club.

Eux, comme les joueurs qui semblent penser davantage aux récits des médias sociaux qu’aux performances, pourraient apprendre beaucoup de Jones sur l’intégrité et l’éthique de travail nécessaires pour se reconstruire face à l’adversité.