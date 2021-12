Les stars tanzaniennes de Tiktok gagnent les cœurs sur Internet avec la performance « Tip Tip Barsa Pani ». L’avez-vous déjà regardé ?

Photo : Instagram/ Kili Paul

Les réseaux sociaux sont une plateforme utilisée quotidiennement par des milliers de personnes. Les internautes téléchargent toutes sortes de vidéos sur les sites de médias sociaux. Les bobines Instagram deviennent de plus en plus populaires auprès des personnes partageant des milliers de bobines quotidiennement. Pas seulement la génération Z et les jeunes de la génération Y, les personnes de tous âges explorent aujourd’hui leur côté créatif sur ces plateformes.

Alors que certaines vidéos rendent les gens furieux, certaines vidéos se frayent simplement un chemin directement dans le cœur des gens. Lors d’un de ces incidents, les créateurs de TikTok, Kili Paul et sa sœur Neema Paul, ont été vus en train de prendre d’assaut Internet lorsque le talentueux duo a partagé une bobine sur la chanson du film à succès Sooryavanshi, « Tip Tip Barsa Pani », récemment sorti.

Les acteurs de Bollywood Katrina Kaif et Akshay Kumar sont vus dans cette dernière version de la chanson qui présentait à l’origine Raveena Tandon et Akshay en 1994. Les stars de Tiktok ont ​​été vues en synchronisation labiale avec la chanson et plus tard, Kili commence à danser sur la mélodie.

Kili Paul a partagé la bobine sur Instagram avec la légende : La chanson est un succès depuis sa sortie. Katrina Kaif, Akshay Kumar, entre autres, ont été vues taguées dans la chanson. Regardez la vidéo ici.

Les vidéos de Kili Paul et de sa sœur sont à la mode depuis que le duo a mis en ligne une vidéo d’eux en train de groover sur la chanson « Raataan Lambiyan » de Sher Shah. Le duo a également été vu en train de recréer d’autres chansons comme la chanson de Raees, vedette de Shahrukh Khan, « Zalima », la chanson « Tum Hi Ho » d’Arijit Singh, la chanson « Kusu Kusu » de Nora Fatehi et « Jugnu » de Badshah, entre autres.

Le duo porte des vêtements traditionnels Maasai dans toutes leurs vidéos. En arrière-plan des vidéos, nous voyons un cadre de type village local en Afrique de l’Est.

