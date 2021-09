Les stars utilisent la langue des signes pour Rose Ayling-Ellis ⋆ .

La star de Strictly Come Dancing, Rose Ayling-Ellis, devrait déjà gagner (Photo: PA)

Les téléspectateurs de Strictly Come Dancing ont pleuré alors que Tess Daly, Giovanni Pernice et Gorka Marquez ont utilisé la langue des signes pour Rose Ayling-Ellis.

L’actrice d’EastEnders est entrée dans l’histoire en tant que première candidate sourde au concours BBC One et a été pressenti pour remporter le Glitterball.

Lors de l’émission de lancement d’aujourd’hui, la jeune femme de 26 ans a discuté avec Tess avant qu’un VT ne soit diffusé au moment où elle a rencontré son partenaire Giovanni pour la première fois.

Pendant qu’ils parlaient, le présentateur a été vu signer vers elle à certains moments, alors qu’un interprète se tenait derrière elle.

La caméra a ensuite tourné vers leurs co-stars de Strictly qui applaudissaient dans le public, Gorka signant fièrement des «applaudissements».

Son partenaire de danse nouvellement dévoilé, Giovanni, a également pu être vu en train de signer quelques mots lors de leur interview avec Claudia Winkleman, alors qu’ils expliquaient comment ils avaient trouvé leurs premiers jours d’entraînement.

Rose Ayling-Ellis était associée à Giovanni Pernice (Photo: BBC)

Les scènes ont laissé beaucoup de spectateurs à la maison émus, alors qu’ils affluaient sur Twitter pour discuter des moments.

“Je suis devenu tellement ému en regardant Giovanni signer à Rose, comme s’il avait appris une langue des signes pour elle @pernicegiovann1 @bbcstrictement”, a déclaré un téléspectateur touché.

« Voir tout le monde signer me rend si heureux que j’en pleure ! Vous avez ce Gi et Rose #Strictly », s’est enthousiasmé un autre.

“Tout simplement génial d’inclusivité, n’est-ce pas”, a convenu un adepte. ‘Gorka dans le public faisant des mains de jazz pour applaudir et l’interprète en langue des signes dans le studio. Fantastique #scd.’

MASSIF respect à Claudia et Giovanni pour avoir appris un peu de langue des signes pour Rosie. Même les plus petites choses comptent !!! #Strictement — DAN (Version de Taylor). (@__d4nedison) 18 septembre 2021

Voir tout le monde signer me rend si heureux que je suis en train de pleurer ! Tu as ce Gi et Rose ð??????ð??¥ºð??¥³ #Strictly — Ella Jayâ????ï¸?? (@ellajaytomlin) 18 septembre 2021

Aww je pleure avec Rose et Giovanni et il fait signe aussi ð??¥ºð??¥ºð??¥º #Strictly – Reine Lauren ð??????ð??§¡ (@blue_laur11) 18 septembre 2021

Gorka applaudissant dans BSL est TOUT #scd strictement ð??????â??¤ï¸?? – Mossbird (@Mossbird) 18 septembre 2021

“Gorka applaudissant en langue des signes dans le public, il est vraiment adorable #strictement”, a répondu l’un d’eux.

Comme un fan l’a posté: “Belle touche de Tess avec sa langue des signes #Strictly.”

Rose, qui incarne Frankie Lewis dans le feuilleton, sera accompagnée d’un interprète lors des répétitions et lors des épisodes live.

S’exprimant avant le lancement de la série, la productrice exécutive Sarah James a déclaré à Metro.co.uk et à d’autres médias: “Je pense que moi-même et l’équipe avons déjà beaucoup appris de Rose.

«C’est une personne incroyable, elle est également très honnête sur ce dont elle a besoin et ce que nous devons nous adapter, c’est donc une conversation en cours.

“Toute l’équipe suit une formation de sensibilisation aux sourds, ce qui a été génial, et nous apprenons un peu de langue des signes, et c’est aussi génial.”

Strictly Come Dancing continue samedi sur BBC One.

