Les start-up indiennes de cybersécurité sont passées de 740 millions de dollars en 2019 à 1,37 milliard de dollars en 2021 : rapport

L’industrie des services et des produits de cybersécurité a généré un chiffre d’affaires combiné de 9,85 milliards de dollars en 2021 et a augmenté à un TCAC de 40 % au cours des deux dernières années, selon un rapport du Conseil de sécurité des données de l’Inde (DSCI). Intitulé « India Cybersecurity Industry Report – Services & Product Growth Story », le rapport couvre des aspects tels que la croissance des revenus, la stratégie d’innovation, l’expansion mondiale, les initiatives de talent, les avancées dans l’adoption de la technologie, l’automatisation des processus, les modèles de déploiement, les capacités d’offre, le cadre et la politique. création.

À l’échelle mondiale, la pandémie a accéléré la numérisation et la cybersécurité est désormais devenue un risque prédominant au niveau de l’entreprise et du pays, a déclaré Rajendra S Pawar, président de DSCI. « Il est encourageant de noter que, conformément à notre vision de faire de l’Inde une plaque tournante mondiale de la cybersécurité, l’industrie des produits et services s’est développée pour répondre à la demande croissante. Alors que le secteur des services étend sa présence à l’échelle mondiale grâce à des offres basées sur des plates-formes et à des services de sécurité gérés basés sur le cloud, le jeune secteur des produits innove dans de nouveaux domaines de solutions avec une stratégie axée sur le cloud pour atteindre des clients mondiaux », a-t-il ajouté.

Selon le rapport, le secteur des services est passé de 4,3 milliards de dollars en 2019 à 8,48 milliards de dollars en 2021 à un TCAC de 40,33 %. Alors que l’industrie des produits a signalé une augmentation de 36,49 % du TCAC à 1,37 milliard en 2021, contre 740 millions en 2019. L’industrie s’oriente vers une approche basée sur une plate-forme pour offrir des solutions holistiques et simplifier l’intégration et le déploiement de la sécurité. 78 % et 76 % des sociétés de services et de produits analysées proposent respectivement des services et des produits basés sur une plate-forme, dont 74 % exploitent AL/ML pour améliorer leurs offres.

Pour Rama Vedashree, PDG de DSCI, l’industrie indienne des produits et services de cybersécurité a connu une croissance considérable tout en favorisant un esprit de partenariat. « La collaboration entre les acteurs de l’écosystème tels que les universités, le gouvernement, les majors des services, les start-up crée un écosystème propice. DSCI s’est concentré sur la croissance de l’écosystème des start-ups en facilitant les programmes d’incubation et d’accélération, les opportunités de financement, les nouveaux produits via des cas d’utilisation, un vivier de talents solide et en permettant aux start-ups d’étendre leur empreinte mondiale. L’Inde est en effet en train de devenir un partenaire de confiance et naturel de choix pour la fourniture de services et de produits de cybersécurité à l’échelle mondiale », a-t-il souligné.

Le rapport indique également qu’il existe une énorme demande de talents en cybersécurité, les sociétés de services ayant un effectif de 2,18 lakhs en cybersécurité et les entreprises de produits ayant 27 000 employés, en 2021. L’industrie indienne de la cybersécurité étend constamment son empreinte mondiale avec une présence aux États-Unis. , Canada, Royaume-Uni, France, Australie, Singapour et Émirats Arabes Unis.

