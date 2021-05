Les start-ups sont une question de vie sportive – WWD

Le sport est toujours à la mode, comme en témoigne le champ inondé de labels sportifs.

Actuellement aux États-Unis, plus d’un tiers de toutes les lycéennes pratiquent des sports – soit 2,4 millions de personnes – et le nombre de femmes pratiquant des sports universitaires a triplé. La pandémie a également contribué à éveiller l’intérêt pour les activités. On ne s’attend pas à ce que les intérêts sportifs des femmes diminuent de si tôt.

À cette fin, la prochaine exposition polyvalente «Sporting Fashion: Outdoor Girls 1800 à 1960» débutera sur trois ans en juillet. Organisé par le Musée FIDM en partenariat avec l’American Federation of Arts, le salon présentera 700 objets différents représentant une quarantaine de sports différents. Le conservateur du musée et des galeries de la FIDM, Kevin Jones, a déclaré que le spectacle couvrirait «le développement complet de ce que l’on appelle aujourd’hui les vêtements de sport ou les uniformes de sport pour femmes.

Alors que des joueurs géants tels que Nike, Adidas et Under Armour sponsorisent des athlètes de renommée internationale, quelques entreprises parvenues courtisent les guerriers du week-end et les amateurs de fitness. Indépendamment de la concurrence, deux start-ups amies du golf ont rejoint le mix. Les deux sociétés, Byrdie Golf Social Wear et Shee Golfs, ont été créées par des femmes. Le premier est une entreprise directe au consommateur qui a été créée par Rachelle Williams et Hayden Shoffner, qui se sont rencontrés en travaillant dans la boutique de luxe Capitol à Charlotte, en Caroline du Nord. Habitués à parler aux acheteurs de leurs préférences et de leurs besoins, le couple a adopté une approche consommateur. au développement du golf.

Lancé plus tôt cette année, Shee Golfs est une idée originale des sœurs Isabelle et Kat Shee. Le duo a commencé à partager son approche décontractée du golf et du contenu des coulisses sur YouTube à la fin de l’année dernière. Isabelle est surnommée «Sock Girl» pour avoir porté des chaussettes hautes. Ses plus de 158000 abonnés Instagram peuvent accéder au site Inside Story pour acheter des chaussettes.

Williams est le directeur des achats de Capitol depuis sept ans. Lorsque la crise du coronavirus a suspendu les voyages liés au travail, elle a mis un stylo sur papier pour élaborer un plan pour Byrdie. Williams avait embauché Shoffner en tant que stagiaire et après avoir fréquenté l’université et passé du temps à New York, Shoffner est retourné à Charlotte et les deux ont fait équipe à nouveau.

Chacun des styles de la marque a été inspiré par un article de la garde-robe de la grand-mère maternelle tardive de Williams, Lena Cole. «J’ai grandi dans une famille où si vous vouliez passer du temps avec vos grands-parents ou votre mère ou votre père, vous deviez suivre le cours avec eux», dit-elle. «J’ai grandi en idolâtrant la garde-robe de ma grand-mère. Elle était tellement chic. Elle était du Sud. Elle rentrait à la maison, changeait ses chaussures, mettait un petit talon, mettait du rouge à lèvres Chanel et fumait une Virginia Slim. Elle servait un verre, cuisinait dans la cuisine et j’adorais le sol sur lequel elle marchait.

Les grands-parents de Williams sont membres fondateurs du High Meadows Golf & Country Club à Roaring Gap, Caroline du Nord. Byrdie porte le nom de son grand-père Byrd McDonald, et le nom de sa grand-mère appartient à la LLC de la société. «C’est vraiment une marque patrimoniale familiale», a-t-elle déclaré.

La robe bleue à carreaux «Hayden» à col montant, le haut fleuri à col montant, la jupe-short «Jackie», le chemisier à carreaux «Pamela» et le short taille haute «Rachelle» font partie des best-sellers. La collection aura quelques nouveaux modèles saupoudrés à chaque saison. Notant que le marché du golf a «une tonne de jupes et un polo classique», Byrdie prévoit d’ajouter des articles comme des pantalons larges et une combinaison inspirée du caddie des maîtres.

«Étant du côté de la vente en gros, je vois comment les marques se développent trop rapidement et perdent leur identité», a déclaré Williams.

Le site de vente directe aux consommateurs est officiellement lancé ce mois-ci après un lancement en douceur fin mars qui a conduit à vendre la quasi-totalité des 600 unités au cours des trois premières semaines, a-t-elle déclaré. Dallas, Palm Beach, Floride, New York et la Californie sont des points chauds clés pour l’entreprise basée à Charlotte. La soirée de lancement aura lieu jeudi au Capitole à Charlotte et d’autres événements auront lieu à Atlanta, ainsi qu’au Saint Bernard à Dallas. Les ventes au détail mensuelles devraient augmenter de 50 000 $.

La collection est fabriquée dans le Garment District de New York, tous les approvisionnements étant également nationaux. Le fabricant de tissus de la marque est au Missouri et ses patronniers en Caroline du Sud. Plus tard, la société prévoit d’organiser des émissions itinérantes et de vendre en ligne.

Les golfs Byrdie et Shee ne sont pas les seuls nouveaux développements dans le monde des vêtements de sport. Le mois de mai étant le mois national du tennis, la société de vêtements de tennis L’Oeuf Poche a lancé des vêtements avec protection SPF. Le nom de la marque se traduit par «l’œuf poché» en français. L’Oeuf serait attribué à l’origine du terme de tennis «amour», car un œuf ressemble à un zéro. Le braconnage est un autre terme de tennis utilisé lorsqu’un joueur de double jouant au filet traverse le court pour lancer un tir destiné à son partenaire.

Pedal House, un studio de filature boutique, a emménagé dans l’ancien espace SoulCycle à Union Square le mois dernier. La société a été créée par Joey Foley et Nada Foley. Les cyclistes trouveront des vêtements emblématiques de Pedal House, ainsi que des marques d’athlétisme comme les vêtements de sport Nylora. Au cours du mois dernier, 100 unités de sweat-shirts premium de Pedal House à 80 $ et de t-shirts à 30 $, ainsi que les leggings à 200 $ et les soutiens-gorge de sport à 100 $ de Nylora ont été vendues, a déclaré une porte-parole de la société. Un short Goss New York à 150 $ sera offert dans les semaines à venir.