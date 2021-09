Les startups des sciences de la vie de l’est de Washington trouvent un écosystème accueillant loin des grandes villes

Georgina Lynch, professeure adjointe à la Washington State University et co-fondatrice d’Appiture Biotechnologies. (Photo WSU)

La communauté des biotechnologies et des technologies de la santé de l’est de Washington compte une base fidèle de startups qui louent leurs relations locales et le soutien d’un groupe d’entrepreneurs soudés.

C’est un message repris par plusieurs PDG et fondateurs de la région récemment lors du East West Life Science Summit, une réunion parrainée par le groupe industriel Life Science Washington.

« Nous avons des relations et une communauté de longue date construites dans cette région qui permettent aux innovateurs de faire avancer leurs idées, de créer des réseaux et de se connecter d’une manière qui ne se trouve tout simplement pas dans des zones plus urbanisées », a déclaré Georgina Lynch, co-fondatrice d’Appiture Biotechnologies, qui développe des moyens de diagnostiquer l’autisme en mesurant les réflexes lumineux dans l’œil. Elle est également professeure adjointe à la Washington State University à Pullman.

Appiture est l’une des nombreuses startups de la région encouragées par le bureau de transfert de technologie de WSU – bien que toutes les entreprises dérivées de WSU ne restent pas.

Bien avant son introduction en bourse l’année dernière, Athira Pharma, spin-out des neurosciences de WSU, a déménagé dans la région de Seattle, tout comme Cancer Targeted Technology, qui développe des diagnostics et des thérapies pour le cancer de la prostate et a un accord de licence avec le géant pharmaceutique Novartis.

Mais les entreprises qui restent sont récompensées par un coût de la vie moins élevé pour leurs travailleurs et une base d’employés stable dans une région au rythme de vie moins mouvementé que les grandes villes, a déclaré Shade Needham lors de la réunion.

“Une fois que quelqu’un trouve le bon poste, il ne quitte pas, et il y a donc un très faible taux de roulement”, a déclaré Needham, propriétaire d’Alturas Analytics, une organisation de recherche sous contrat qui effectue des analyses chimiques pour les sociétés pharmaceutiques. L’entreprise est située à Moscou, dans l’Idaho, à côté de la frontière de Washington.

Le PDG de Parrots, David Hojah, à gauche, pose avec un homme utilisant un perroquet assisté amélioré par l’IA, perché sur un fauteuil roulant à droite, pour aider à la vision. (photo de perroquets)

La proximité de Seattle et les options de loisirs de la région attirent également un nombre croissant d’entreprises technologiques à Spokane, telles que la société d’animaux de compagnie Rover, basée à Seattle, qui possède un avant-poste dans la ville.

L’activité technologique renforce le plus grand écosystème de startups dans la région de Spokane, une zone d’environ 500 000 personnes. Les startups peuvent puiser dans des institutions telles que Greater Spokane Incorporated, une organisation de développement commercial, Startup Spokane, et la Health Sciences and Services Authority of Spokane County, un groupe financé par l’État de Washington qui accorde des subventions à l’industrie de la recherche en sciences de la vie et de la santé.

Connexes : Comment un laboratoire national alimente le pipeline de startups avec des innovations prêtes à l’emploi pour la commercialisation

En décembre dernier, WSU a lancé un incubateur basé à Spokane pour les entreprises des sciences de la vie en phase de démarrage. Spinout Space à Spokane (sp³nw) fournit des espaces de laboratoire et de bureau aux startups, notamment H Source, un marché permettant aux hôpitaux d’acheter et de vendre des produits médicaux les uns aux autres, et la société de tests génétiques cliniques Allele Diagnostics.

Les startups ont également été soutenues par les premiers bailleurs de fonds de la région, tels que l’entrepreneur Tom Simpson, qui a vendu sa société de commerce électronique Etailz pour 75 millions de dollars en 2016. Il a soutenu des dizaines de startups de la région de Spokane en tant que PDG d’Ignite Funds et président de la Alliance des Anges de Spokane.

L’entrepreneur et investisseur providentiel de Spokane, Tom Simpson. (Enflammer la photo du nord-ouest)

Depuis 1921, Spokane abrite une entreprise maintenant appelée Jubilant HollisterStier qui fabrique des composants pour les vaccins COVID-19. L’organisme de recherche sous contrat est une filiale de la société mondiale Jubilant Pharma.

L’Est de Washington dispose d’un bassin de talents et d’opportunités de financement à un stade précoce pour soutenir une croissance accrue des sciences de la vie, ont déclaré les participants à la réunion.

« Vous pouvez être très bien connecté ici très rapidement », a déclaré le PDG et fondateur de Parrots, David Hojah. Hojah a reçu un financement de Simpson et d’autres bailleurs de fonds pour lancer sa startup de huit employés développant des technologies d’assistance pour les personnes atteintes de sclérose en plaques et d’autres affections. Parrots a également récemment remporté la deuxième place lors d’un concours parrainé par Novartis pour son dispositif technologique de soutien à la vision, qui ressemble à un perroquet.

Hojah vivait auparavant à Boston et a récemment déménagé à Spokane depuis Seattle. Jusqu’à présent, son impression est positive : “C’est la connexion, les gens, les vibrations et l’énergie.”

Plusieurs autres entreprises de la région de Spokane ont été mises en évidence par les conférenciers lors du sommet.

Écouvillonnage d’un chien pour un test génétique. (Photo d’empreintes de pattes)

Génétique d’empreinte de patte services aux éleveurs de chiens et aux vétérinaires avec près de 300 tests génétiques pour plus de 350 races de chiens différentes. La fondatrice et PDG Lisa Shaffer a obtenu un diplôme de premier cycle de la WSU et est revenue des années plus tard en tant que professeur de génétique. Elle a cofondé Signature Genomic Laboratories, une société de tests génétiques basée à Spokane pour les enfants ayant une déficience intellectuelle qui a vendu pour 90 millions de dollars en 2010. Paw Print, fondée en 2012, comptait 40 employés en 2020 et était en pleine croissance.

Médecine permet aux organisations de soins de santé de se conformer plus facilement aux lois fédérales sur la confidentialité et la sécurité grâce à une série de requêtes en ligne ressemblant à Turbotax. L’été dernier, la startup a levé 500 000 $ auprès du fonds SeaChange de Seattle, sur les talons de 737,00 $ de la Washington Research Foundation.

Biosciences des photons s’appuie sur sa technologie d’imagerie ultra-sensible du matériel biologique et développe un test à domicile pour la contamination des dons de plaquettes sanguines. Le spin-out WSU a décroché des subventions des National Institutes of Health des États-Unis d’un montant total de 415 000 $, égalées localement par la Health Sciences and Services Authority de Spokane. La PDG Chandima Bandaranayaka est auparavant passée de stagiaire en recherche à responsable du développement commercial chez VMRD, une société de diagnostics basée à Pullman, âgée de 40 ans.

Média S2 fabrique et vend des matériaux pour la culture de microbes. En 2019, la société a obtenu un financement de 750 000 $ auprès d’« investisseurs locaux » pour étendre la production dans son exploitation de 5 000 pieds carrés. La société a été fondée en 2015 par la microbiologiste Stephanie Bernards, titulaire d’une maîtrise de l’Eastern Washington University et ancienne responsable de l’assurance qualité chez Jubilant HollisterStier.

Solutions médicales pourpres est dirigé par le co-fondateur Stephen Bone, diplômé de la WSU en 2020 avec un baccalauréat en bio-ingénierie. Crimson élabore un système d’organisation des lignes IV pour réduire les erreurs médicales. L’entreprise de trois employés et trois stagiaires a reçu une subvention de Greater Spokane Incorporated.