Les startups du secteur de la santé amassent de l’argent… et la tendance ne fait que commencer

À elles seules, des tendances comme l’intelligence artificielle (IA), la blockchain et l’informatique quantique vont créer des millions de millionnaires. Tous sont d’excellents investissements.

Cependant, c’est la combinaison de toutes ces tendances afin d’améliorer radicalement les soins de santé qui va vraiment bouleverser notre monde.

Plus tôt ce mois-ci, j’ai expliqué comment la combinaison de l’IA et de l’informatique quantique changerait la donne pour les soins de santé.

« Lorsque vous combinez la puissance de l’IA avec la vitesse de l’informatique quantique, les possibilités sont infinies. « L’avenir est très, très brillant. «Pour les investisseurs qui peuvent voir au-delà de tout le bruit à court terme, nous sommes à l’aube d’une période de perturbation technologique massive. « Les changements se produiront plus rapidement et avec une plus grande ampleur que l’humanité n’a jamais vu. »

Cela peut avoir semblé un peu trop sensationnel. Peut-être que vous pensez que c’est une exagération.

Ce n’est pas. Avec les bons investissements privés, cela pourrait signifier des rendements inimaginables. J’ai besoin que tu fasses attention à ça.

Il y a des milliers de minuscules tremblements de terre qui secouent le monde de la biotechnologie…

Ces secousses sont des percées dans diverses technologies numériques, combinées à des découvertes révolutionnaires et aux rêves audacieux de brillants entrepreneurs…

Une grande partie de cela aboutira à une éruption volcanique de percées biotechnologiques.

Voici de quoi je parle…

Des durées de vie plus longues signifient de grands changements

Plus tôt que vous ne le pensez, les humains vivront en meilleure santé, plus productifs et plus longtemps.

Cela perturbera massivement tout, de l’industrie de l’assurance aux régimes de retraite… cela aura un impact sur tout ce que nous avons prévu pour l’avenir.

Je parle des humains qui vivent bien et qui contribuent à l’économie mondiale depuis 100 ans.

Ces avancées en matière de soins de santé ne prolongeront pas seulement la durée de vie (combien de temps une personne vit). Ils prolongeront également la durée de vie (combien de temps une personne conserve ses capacités physiques, émotionnelles et cognitives).

Comment vos projets de vie changeront-ils lorsque vous découvrirez que vous allez vivre encore 50 ans ? Comment allez-vous vous permettre une durée de vie et une durée de vie prolongées ? Quels nouveaux coûts et obligations aurez-vous? Comment les fournisseurs de services changeront-ils leurs politiques ? Le prêt immobilier sur 30 ans va-t-il disparaître ?

Il y a des milliers de questions comme celles-ci !

Bien sûr, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Il y aura de nombreux échecs et défis en cours de route…

Pourtant, je crois que tout cela se produira beaucoup plus rapidement que nous ne le pensons.

Obtenir un coup de pouce de l’argent privé de grands noms

Vous n’êtes pas obligé de me croire sur parole. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde de la santé en ce moment.

Des quantités massives de capitaux privés affluent dans les startups de soins de santé de pointe.

La semaine dernière, Odyssée Thérapeutique a annoncé un tour de financement de série A de 218 millions de dollars. La société de biotechnologie basée à Boston « crée des médicaments de précision de nouvelle génération pour les patients atteints de maladies inflammatoires et de cancer grâce à notre moteur de recherche de médicaments hautement intégré ».

Bien qu’Odyssey n’ait pas divulgué sa valorisation actuelle, la société devrait très prochainement obtenir le statut de licorne (si ce n’est déjà fait).

Cela placerait la valeur de l’entreprise à plus d’un milliard de dollars, même si elle n’a été fondée que cette année !

Les premiers investisseurs dans Odyssey pourraient être positionnés pour des gains énormes.

Dans le domaine des soins de santé mentale, Cérébral vient d’annoncer un tour de table monstre de 300 millions de dollars de série C dirigé par nul autre que… Groupe SoftBank (OTCMKTS :SFTBY).

Cerebral a été lancé il y a moins de deux ans, a levé un total de 462 millions de dollars et a maintenant une valorisation de près de 5 milliards de dollars.

La stigmatisation des soins de santé mentale s’érode rapidement alors que des entreprises comme Cerebral appliquent la technologie pour quantifier la santé mentale. De plus, des célébrités comme la gymnaste olympique Simone Biles (qui est la responsable de l’impact chez Cerebral) plaident pour que les problèmes de santé mentale soient normalisés et traités comme n’importe quelle autre maladie.

Les premiers investisseurs de Cerebral, qui ont investi il ​​y a seulement deux ans, pourraient bientôt s’asseoir sur des rendements massifs. Lors de son dernier tour de table, en juin 2021, Cerebral avait une valorisation de 1,2 milliard de dollars.

Cela signifie qu’en seulement six mois, la société basée à San Francisco a quadruplé en valeur (en hausse de 300 % !).

Les services de Cerebral sont désormais remboursables par des comptes de dépenses flexibles (FSA) et des comptes de dépenses de santé (HSA), et les dirigeants d’entreprise s’attendent à être couverts par l’assurance maladie traditionnelle d’ici 2023.

Les premiers investisseurs incluent la légende des hedge funds Bill Ackman et le milliardaire Len Blavatnik. (Voyez ce que je veux dire à propos des personnes les plus riches qui se concentrent sur les investissements privés à un stade précoce ! ?)

Freenome, une startup privée qui utilise la biologie moléculaire et l’apprentissage automatique pour détecter le cancer, vient de lever un tour de table de 300 millions de dollars de série D. Cela porte le financement total de l’entreprise à plus de 800 millions de dollars, avec une valorisation estimée à plus de 10 milliards de dollars.

Les investisseurs dans ce tour incluent des poids lourds institutionnels Kaiser Permanente, Bain Capitale, et Andreessen Horowitz. Vous vous souvenez de ce que j’ai dit en novembre à propos de ce dernier investisseur ?

« Andreessen Horowitz – également connu sous le nom de ‘a16z’ pour le nombre de lettres entre le ‘a’ dans ‘Andreessen’ et le ‘z’ dans ‘Horowitz’… collecte des fonds pour un nouveau fonds – et espère rapporter jusqu’à 1,5 $ milliard. « La mise au point? Santé et biotechnologie… « Pour être clair, nous ne parlons pas d’investissements traditionnels dans les soins de santé. « Au lieu de cela, a16z et d’autres grandes entreprises de capital-risque ciblent des entreprises de pointe qui remettent en question les façons traditionnelles dont nous prenons soin de notre corps. »

C’est vrai, a16z vise directement cette tendance biotechnologique sous le radar. La légendaire société de capital-risque semble avoir une participation dans presque toutes les grandes entreprises de soins de santé qui entrent dans le club des licornes.

Une dernière chose que je veux vous laisser.

C’est la prochaine tendance qui me passionne le plus. Je crois qu’investir dans cette industrie sera facilement la meilleure opportunité de notre vie. Il combine les percées biotechnologiques de cet article avec une autre grande tendance technologique…

Une annonce est sortie ce week-end qui renforce encore mon opinion, et je pense qu’elle vous convaincra également. Je vous en parlerai plus tard cette semaine…

Je te parle jeudi !

