Les startups Healthtech subissent une double pression: Gaurav Gupta, co-fondateur de Navia Life Care

En conversation avec Financial Express Online Gaurav Gupta, le co-fondateur Navia Life Care parle de l’émergence de la télésanté et de son importance à l’époque de la pandémie et au-delà.

La pandémie de Covid-19 a augmenté le nombre de personnes optant pour la télésanté ou la télémédecine et elles dépassent le modèle traditionnel des consultations en personne pour redéfinir l’expérience des patients en matière de soins de santé. Alors que l’Indien est frappé par la deuxième vague du COVID-19, c’est un moment décisif pour tout le monde. Les gens essaient de faire face à cette situation en prenant autant de précautions que possible, mais certaines précautions ne peuvent être sous-estimées, c’est-à-dire le traitement des personnes souffrant de maladies chroniques ou des femmes enceintes qui ont besoin de contrôles quotidiens / hebdomadaires. Pour éviter les visites chez le médecin, les gens adoptent la téléconsultation. Les gens qui ne sont toujours pas d’accord avec l’adoption de la téléconsultation souffrent de douleur. Les gens doivent souligner à nouveau l’importance des technologies numériques pour obtenir des soins de santé fluides et sûrs.

La deuxième vague est trop dangereuse en Inde pour que nous ou nos proches en subissions les conséquences. Beaucoup de gens combattent ce virus mortel et certains le perdent même. Les startups des technologies de la santé essaient de travailler avec des patients de toutes capacités techniques, ainsi qu'avec des prestataires et des cliniciens qui n'avaient peut-être jamais utilisé la télésanté auparavant. Il est important pour nous d'être actifs et de travailler avec l'équipement et la technologie existants, si possible.

Comment cette deuxième vague de COVID-19 a affecté votre entreprise? Cela a-t-il affecté les finances de votre entreprise?

Nous sommes une entreprise de technologie de la santé au service des médecins et des patients de tout le pays. Nous avons vu une augmentation de l’utilisation de certaines fonctionnalités telles que la télémédecine au cours des dernières semaines et avons investi pour améliorer ses capacités de manière significative.

Avez-vous dû faire des choix difficiles en matière de ressources humaines et quelles sont les leçons apprises?

En tant qu’entreprise de technologie de la santé, nous sommes obligés de travailler plus que dans des circonstances normales et, pour y ajouter, notre équipe est également très sensible aux infections Covid. Nous sommes conscients du fait qu’avec le nombre croissant d’infections, notre équipe peut être infectée ou elle peut avoir besoin de s’occuper des membres de sa famille qui sont infectés, de sorte qu’en tant qu’équipe, nous nous entraidons et assumons des responsabilités supplémentaires par rapport à l’habituel. travail.

Le manque d’infrastructures médicales physiques a contribué à dynamiser les services de télésanté?

Le nombre de personnes infectées quotidiennement est bien supérieur à ce que nos systèmes sont conçus pour gérer, et en plus de cela, l’infection est très contagieuse, la télésanté ou la consultation à distance est la seule alternative viable et sûre dans ce scénario.

Comment Navia Life Care, un acteur de la santé, aide le gouvernement / les gens dans cette terrible deuxième vague inattendue de COVID-19

Notre équipe de Navia aide les médecins et les patients 24/7 au meilleur de ses capacités. La recherche montre qu’une intervention précoce et une surveillance étroite peuvent aider à éviter la criticité d’un patient Covid-19, pour résoudre ce problème, nous avons créé un panel de médecins experts sur notre application appelée «Navia for Patients» et sur une plate-forme Web où les patients peut consulter des spécialistes Covid experts pour une intervention précoce par consultation vidéo. Quelques médecins de notre panel traitent même les patients gratuitement. Web sur naviasmart.health/covid19 et App sur bit.ly/NaviaHealthManager

L’industrie de la santé / le gouvernement ont-ils appris des erreurs que nous avons commises dans le passé, c’est-à-dire l’année dernière lorsque nous avons été frappés par la pandémie?

L’écosystème de la santé est actuellement surchargé et fait face à une pandémie sans précédent. Nous sommes à peu près sûrs que tous les acteurs de l’écosystème ont été très agiles et ouverts à apprendre des nouveaux défis auxquels ils sont confrontés au quotidien. Les médecins et les patients du pays ont été extrêmement prompts à accepter la technologie de la télé-médecine et des consultations vidéo, qui est un parfait exemple de cette agilité et de cet apprentissage.

Quel genre de pression les startups des technologies de la santé subissent-elles?

Les startups Healthtech subissent une pression bilatérale. Étant dans le secteur de la santé, nous sommes surchargés et travaillons de longues heures pour soutenir à la fois les médecins et les patients sur nos plates-formes. Dans le même temps, nos équipes et leurs familles luttent contre les infections à Covid-19 à la maison et leurs proches.Nous essayons de résoudre ce problème en nous unissant pour s’entraider à la fois en prenant du travail de nos collègues et en aidant leurs familles dans n’importe quel cas. façon que nous pouvons.

Quelque chose d’autre que vous souhaitez partager

Restez en sécurité et restez à l’intérieur de votre maison autant que vous le pouvez. Suivez les protocoles Covid-19 pour votre sécurité et celle de votre famille.

