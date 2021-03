Les startups indiennes commencent à fuir les investissements chinois

Carte indienne à des fins de représentation uniquement. NYK Daily respecte et adhère à toutes les règles et réglementations relatives à la carte de l’Inde en gardant à l’esprit son caractère sacré et son exactitude juridique selon le gouvernement indien.

Faisant attention à l’appel du Premier ministre Narendra Modi à construire une Inde autonome au milieu de la nouvelle normalité, les startups technologiques indiennes ont commencé à éviter les investissements chinois alors que les entreprises indiennes et les particuliers fortunés, ainsi que les investisseurs d’autres pays, financent plus que jamais les entreprises desi. .

En 2019, les investisseurs chinois ont versé 3,9 milliards de dollars en Inde, contre 2 milliards de dollars en 2018. Ce scénario d’investissement a pris un revirement à partir de mai de l’année dernière au milieu de confrontations et d’escarmouches entre les troupes indiennes et chinoises à des endroits le long de la ligne de contrôle réel (LAC). dans l’est du Ladakh.

L’Inde a déployé une nouvelle politique l’année dernière pour bloquer les «prises de contrôle opportunistes», exigeant que tous les investissements directs étrangers (IDE) des pays voisins soient directement approuvés par le gouvernement.

En conséquence, l’investissement de la Chine dans les entreprises indiennes est tombé à 263 millions de dollars sur 15 transactions au premier semestre 2020.

La base de startups technologiques indiennes a connu une croissance régulière à une échelle de 8 à 10% (d’année en année) avec plus de 1600 startups technologiques et un nombre record de 12 licornes supplémentaires ajoutées en 2020 – le plus élevé jamais enregistré en un seul calendrier. année, selon le dernier rapport Nasscom-Zinnov.

Sentant l’atmosphère, les startups technologiques locales ont commencé à chercher des investissements dans le pays et leurs appels ont été répondus.

À la mi-mars, les investisseurs existants, ainsi que quelques Indiens de premier plan, ont racheté la participation minoritaire de la société chinoise de capital-risque Shunwei Capital dans la société mère de Twitter, Koo, la société mère Bombinate Technologies.

L’ancien joueur de cricket indien Javagal Srinath, le fondateur de BookMyShow Ashish Hemrajani, le co-fondateur d’Udaan Sujeet Kumar, le PDG de Flipkart Kalyan Krishnamurthy et le fondateur de Zerodha Nikhil Kamat ont participé à la ronde de rachat d’actions de Shunwei Capital.

Shunwei Capital détenait un peu plus de 9% de Bombinate Technologies.

Srinath a déclaré qu’il était heureux de soutenir Koo. « Le fait qu’ils construisent une plate-forme pour faire entendre la voix du public de langue indienne sur Internet est louable, et en tant qu’Indien, je leur offre mon soutien sans réserve », avait déclaré l’ancien joueur de cricket.

Koo, qui se positionne comme une application « Aatmanirbhar » pour l’Inde et le monde et compte plus de 40 utilisateurs de lakh, avait déjà été critiquée pour les liens de l’entreprise avec le financement chinois.

La plate-forme de micro-blogging, cependant, a déclaré qu’elle était l’une des premières entreprises en Inde à être proactive dans ses actions de nettoyage de sa table de plafond et a doublé son engagement à créer une application Aatmanirbhar.

Fondé par Mandeep Manocha, Nakul Kumar et Amit Sethi, Cashify est une place de marché de re-commerce, qui offre une plateforme en ligne pour vendre des gadgets électroniques anciens ou usagés, principalement des smartphones.

Cashify, qui a des investisseurs chinois à bord, a levé 15 millions de dollars auprès d’Olympus Capital Asia, une société de capital-investissement du marché intermédiaire, basée à New York, plus tôt en mars.

Selon Manocha, PDG de Cashify, «Nous sommes impatients d’accélérer notre investissement dans le secteur de la réutilisation et du recyclage de l’électronique, permettant ainsi aux OEM et aux consommateurs de réduire sensiblement leur empreinte carbone.»

Arun Pratap, vice-président (finances et comptes) de Cashify, a déclaré à IANS qu’ils ont eu la chance d’avoir de grands investisseurs partout dans le monde qui ne sont pas prêts à court terme et croient au pouvoir des consommateurs indiens.

«Nous sommes plus qu’heureux d’accueillir les investisseurs indiens, mais il ne sera pas correct de notre part de dire que nous nous éloignons des investisseurs mondiaux, car ils ont joué un rôle important dans l’évolution de notre parcours depuis la création de Cashify», Dit Pratap.

«Ce qui est le plus important pour nous, c’est de tirer le meilleur parti des financements, qu’ils proviennent de nos acteurs locaux ou d’investisseurs étrangers. Dans les prochains jours, nous prévoyons d’aller de l’avant avec ces ressources en créant de nouvelles opportunités d’emploi pour nos compatriotes et en contribuant véritablement à l’idée de «Make in India» avec l’innovation locale et l’expansion de notre savoir-faire technologique », a-t-il expliqué.

Selon Vishesh Rajaram, associé directeur de Speciale Invest, qui est une société de capital-risque en phase d’amorçage, ils constatent une augmentation constante du nombre de fondateurs avec des connaissances techniques accompagnées d’une vision pour créer des technologies qui rendent l’Inde autosuffisante.

Une grande partie des fondateurs du portefeuille (dans le Fonds I) construisent des produits et des piles de propriété intellectuelle pour contribuer à ce que l’Inde devienne autosuffisante dans diverses technologies.

«Pour n’en nommer que quelques-uns, Agnikul Cosmos construit le véhicule de lancement privé de l’Inde, Astrogate Labs construit les premiers terminaux de communication optique en Inde pour rendre la communication plus accessible en Inde, tandis qu’ePlane Co construit des avions électriques pour rendre les transports plus accessibles et moins chers pour l’Inde», Rajaram a dit à IANS.

Malgré un nombre moins élevé de transactions de startups totales en 2020, les investissements en phase d’amorçage se redressent à un bon rythme, car les activités des investisseurs avec des billets de moindre taille ont augmenté dans le pays.

Le financement de démarrage en 2020 est revenu à plus de 90% des niveaux de 2019. Les investissements en début et en fin de période se redressent également régulièrement.

D’autre part, les médias affirment que près de 150 propositions d’investissement de la Chine d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars sont toujours bloquées.

Dans un tel scénario, collecter des fonds auprès de pays autres que la Chine, ainsi que des investisseurs indiens, est logique et les startups technologiques ont commencé à tracer la nouvelle voie de financement.