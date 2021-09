Les startups paient des augmentations plus élevées pour retenir les talents que l’ensemble de l’industrie ; plus de 50 % des employés dépassent les attentes

Même si les startups obtiennent de meilleurs résultats que l’ensemble du secteur en termes d’augmentations de salaire et de promotion, le taux d’attrition est également plus élevé dans les startups

Les startups indiennes paient près du double des augmentations de salaire pour retenir les talents par rapport à l’ensemble du secteur. Selon l’enquête sur l’augmentation des salaires de la société mondiale de services professionnels Aon en Inde 2021-2022, l’augmentation des salaires dans les startups devrait passer d’une moyenne réelle de 15,7% en 2021 à une moyenne prévue de 16,9% en 2022. Au contraire, les résultats dans la dernière enquête sur l’augmentation des salaires en Inde a montré que dans l’ensemble de l’industrie, la hausse des salaires atteindra une moyenne prévue de 9,4 pour cent d’ici l’année prochaine, contre 8,8 pour cent en 2021. De même, l’enquête a montré que 14,7 pour cent des employés a été promu dans les startups contre 11,6% dans l’ensemble de l’industrie.

Même si les startups obtiennent de meilleurs résultats que l’ensemble du secteur en termes d’augmentations de salaire et de promotion, le taux d’attrition est également plus élevé dans les startups. En 2021, le taux d’attrition dans les startups s’élevait à 23,6%, contre 20% dans l’ensemble de l’industrie. L’enquête a souligné que la rémunération variable représentait 11,4 % de la rémunération fixe totale dans les startups en 2021, contre 11,8 % dans l’ensemble du secteur.

Sur le front de la performance, la culture de performance agressive dans les organisations new age conduisait à un biais à gauche dans la courbe. Dans l’ensemble de l’industrie, plus de la moitié (52,8 pour cent) des employés répondent aux attentes, et près de 28 pour cent dépassent souvent les attentes. Dans les startups, 55,3 pour cent des employés dépassent les attentes et 38 pour cent répondent aux attentes. En outre, plus du double des employés dépasse de loin les attentes de l’ensemble de l’industrie, par rapport aux startups.

Une autre chose intéressante que cette enquête a montrée était que 7,3 pour cent des employés ne répondaient souvent pas aux attentes dans l’ensemble de l’industrie, tandis que seulement 2,5 pour cent des startups étaient souvent incapables de répondre aux attentes. Même si aucun employé travaillant dans une startup n’est tombé dans la catégorie « n’a pas répondu aux attentes », contre 2,5 % dans l’ensemble du secteur.

