Les startups peuvent jouer un rôle important pour socialiser et démocratiser la disponibilité des soins de santé : Piyush Goyal

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a déclaré lundi que les startups peuvent jouer un rôle clé pour socialiser et démocratiser la disponibilité des soins de santé à travers le monde à un moment où le monde est aux prises avec la pandémie de coronavirus. Il a également déclaré que les entrepreneurs devraient également se concentrer sur le renforcement de la programme make in India, l’innovation en Inde et l’accompagnement de jeunes startups.

« Alors que le monde est confronté à des vagues successives de cette pandémie, nos entrepreneurs doivent commencer à penser à rendre nos startups plus résilientes… Je pense que nos startups peuvent jouer un rôle très important pour socialiser et démocratiser la disponibilité des soins de santé à travers le monde », a-t-il déclaré. abordant la session inaugurale de la Startup India Innovation Week ici.

Le ministre a déclaré que les investisseurs en capital-risque et les financiers peuvent également jouer un rôle clé dans l’encadrement de jeunes startups à travers le pays, en particulier dans les villes de niveau 2 et 3.

« Je suggère cinq mantras pour la croissance des startups dans les années à venir : partager, explorer, nourrir, servir et responsabiliser (SENSE) ». Il a déclaré que le gouvernement avait pris plusieurs mesures pour encourager les startups, notamment la réduction des frais de dépôt de brevet, la relaxation dans les normes de passation des marchés publics, le fonds de fonds et le système de fonds d’amorçage. En 2018-21, les startups ont créé plus de six lakhs d’emplois et ce nombre augmente de jour en jour, a-t-il ajouté.

