Les statines doublent le risque de démence et sont liées aux décès par COVID ⋆ 10z viral

par le Dr Joseph Mercola, Mercola :

L’HISTOIRE EN UN COUP D’IL

Les statines ne protègent pas contre les maladies cardiovasculaires et plus du double du risque de démence dans certains cas. Les utilisateurs de statines présentaient également un déclin significatif du métabolisme du cortex cingulaire postérieur du cerveau, qui est la région du cerveau qui décline le plus significativement au début de la maladie d’Alzheimer. taux de COVID-19 par rapport à ceux qui ne prennent pas les médicaments Les personnes qui prennent des statines sont plus de deux fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de diabète et celles qui prennent les médicaments pendant plus de deux ans ont plus de trois fois le risque

L’utilisation de médicaments hypocholestérolémiants à base de statines est à la hausse depuis des décennies1 et ils figurent parmi les médicaments les plus utilisés dans le monde. Aux États-Unis, près de 50 % des adultes américains de plus de 75 ans prennent une statine2 pour abaisser leur taux de cholestérol dans l’espoir erroné de prévenir les maladies cardiaques, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

Non seulement il existe des preuves solides suggérant que les statines sont un gaspillage d’argent colossal, mais leur utilisation peut également nuire à la santé de votre cerveau, ce qui fait plus que doubler votre risque de démence dans certains cas.3

Le bénéfice doit clairement l’emporter sur le risque lorsqu’il s’agit de tout traitement médicamenteux, mais c’est rarement le cas avec les statines, qui ne protègent pas contre les maladies cardiovasculaires et sont liées à de nombreux problèmes de santé4,5 dont la démence, le diabète6 et même un risque accru de décès dus au COVID-19.7

Les statines ont doublé le risque de développer une démence

Les effets des statines sur les performances cognitives ont déjà été remis en question, car des niveaux inférieurs de cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL) sont liés à un risque plus élevé de démence.8 L’étude présentée, publiée dans The Journal of Nuclear Medicine,9 impliquait des personnes avec une déficience cognitive légère et a examiné les effets de deux types de statines : hydrophiles et lipophiles.

Les statines hydrophiles, qui comprennent la pravastatine (Pravachol) et la rosuvastatine (Crestor), se dissolvent plus facilement dans l’eau, tandis que les statines lipophiles, telles que l’atorvastatine (Lipitor), la simvastatine (Zocor), la fluvastatine (Lescol) et la lovastatine (Altoprev), se dissolvent davantage facilement dans les graisses.10 Les statines lipophiles peuvent facilement pénétrer dans les cellules11 et être distribuées dans tout votre corps, tandis que les statines hydrophiles se concentrent sur le foie.12

Selon l’auteur de l’étude Prasanna Padmanabham de l’Université de Californie à Los Angeles, « Il y a eu de nombreuses études contradictoires sur les effets des statines sur la cognition. Alors que certains prétendent que les statines protègent les utilisateurs contre la démence, d’autres affirment qu’elles accélèrent le développement de la démence. Notre étude visait à clarifier la relation entre l’utilisation de statines et la trajectoire cognitive à long terme du sujet. »13

Les sujets ont été divisés en groupes en fonction de leur état cognitif, de leur taux de cholestérol et du type de statine utilisé, et suivis pendant huit ans. Les personnes atteintes de troubles cognitifs précoces légers et de taux de cholestérol faibles à modérés au début de l’étude qui utilisaient des statines lipophiles présentaient plus du double du risque de démence par rapport à celles qui n’utilisaient pas de statines.14

De plus, ce groupe présentait également un déclin significatif du métabolisme du cortex cingulaire postérieur du cerveau, qui est la région du cerveau qui décline le plus significativement au début de la maladie d’Alzheimer.15

Votre cerveau a besoin de cholestérol

Environ 25 à 30 % du cholestérol total de votre corps se trouve dans votre cerveau, où il constitue une partie essentielle des neurones. Dans votre cerveau, le cholestérol aide à développer et à maintenir la plasticité et la fonction de vos neurones,16 et les données de la Shanghai Aging Study ont révélé que des taux élevés de cholestérol LDL sont inversement associés à la démence chez les personnes âgées de 50 ans et plus.

« Un taux élevé de LDL-C peut être considéré comme un facteur de protection potentiel contre le déclin de la cognition », ont noté les chercheurs.17 avec une mortalité plus élevée chez les personnes âgées et peut s’accompagner de malnutrition et de maladies chroniques, y compris le cancer. Cependant, en ce qui concerne spécifiquement la santé du cerveau, ils ont suggéré :18

La diminution des taux de cholestérol chez les personnes âgées peut être associée à une atrophie cérébrale, qui se produit avec la démence Un taux de cholestérol LDL élevé peut être bénéfique en réduisant les déficiences des neurones ou en aidant à réparer les neurones blessés. un rôle important dans la synthèse, le transport et le métabolisme des hormones stéroïdes et des vitamines liposolubles, et ces deux éléments sont importants pour l’intégrité synaptique et la neurotransmission

Des taux de cholestérol inférieurs étaient également associés à une détérioration de la fonction cognitive chez les participants à l’étude sud-coréens âgés de 65 ans et plus, et étaient considérés comme un « marqueur d’état de la MA. [Alzheimer’s disease].”19

Une étude américaine portant sur plus de 4 300 bénéficiaires de Medicare âgés de 65 ans et plus a également révélé que des niveaux plus élevés de cholestérol total étaient associés à une diminution du risque de maladie d’Alzheimer, même après ajustement pour les facteurs de risque cardiovasculaire et d’autres variables connexes.20

Les statines augmentent le risque de décès dû au COVID-19

Les risques pour la santé du cerveau ne sont qu’un signal d’alarme lié aux statines. Un lien préoccupant a également été découvert entre les statines, le diabète et un risque accru de maladie grave due à COVID-19.21 Parmi les patients atteints de diabète de type 2 admis dans un hôpital pour COVID-19, ceux qui prenaient des statines avaient des taux de mortalité significativement plus élevés de COVID-19 dans les sept mois. jours et 28 jours par rapport à ceux qui ne prennent pas les médicaments.

Les chercheurs ont reconnu que ceux qui prenaient des statines étaient plus âgés, plus souvent des hommes et avaient souvent plus de comorbidités, notamment une hypertension artérielle, une insuffisance cardiaque et des complications du diabète. Cependant, malgré les limites, les chercheurs ont trouvé suffisamment de preuves chez plus de 2 400 participants pour conclure :22

« … nos résultats actuels ne soutiennent pas l’hypothèse d’un rôle protecteur de l’utilisation systématique des statines contre COVID-19, du moins pas chez les patients hospitalisés atteints de DT2 (diabète sucré de type 2).

En effet, les effets potentiellement délétères du traitement de routine aux statines sur la mortalité liée au COVID-19 nécessitent une enquête plus approfondie et, comme récemment souligné, seuls des essais contrôlés randomisés conçus et alimentés de manière appropriée seront en mesure de traiter correctement ce problème important. »

Statines Double – ou Triple – Risque de diabète

Un lien existe déjà entre les statines et le diabète, dans la mesure où les personnes qui prennent des statines sont plus de deux fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de diabète que celles qui n’en prennent pas, et celles qui prennent les médicaments pendant plus de deux ans ont plus du triple risque.23,24

« Le fait qu’une durée prolongée d’utilisation des statines soit associée à un risque accru de diabète – ce que nous appelons une relation dose-dépendante – nous fait penser qu’il s’agit probablement d’une relation de causalité », auteur de l’étude Victoria Zigmont, chercheuse diplômée en santé publique à l’Ohio State University à Columbus, a déclaré dans un communiqué de presse.25

Les données indiquaient également que les personnes prenant des statines présentaient un risque accru de 6,5 % d’hyperglycémie, tel que mesuré par la valeur de l’hémoglobine A1c,26 qui est un niveau moyen de sucre dans le sang mesuré au cours des 60 à 90 derniers jours.

