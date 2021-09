Les stations d’accueil USB-C d’Hyper sont garanties pour fonctionner avec votre Chromebook

Chrome OS a connu une ascension fulgurante en popularité, d’autant plus que les ordinateurs portables bon marché et faciles ont été très demandés ces derniers temps. Mais ils ont toujours le petit côté du bâton en ce qui concerne les accessoires : les utilisateurs doivent généralement espérer que Google a fait du bon travail en créant des pilotes génériques pour les appareils conçus pour les PC Windows. Hyper va à l’encontre de cette tendance avec une série de docks et de dongles USB-C élégants en aluminium certifiés avec la marque “Made for Chromebook”.

La plupart des utilisateurs mobiles seront mieux servis par le hub USB-C à 5 ports pour Chromebook. Ce dongle de taille plus comprend un port USB-C pour l’alimentation d’un ordinateur portable (86 watts maximum), deux ports USB-A (3.0) pour plus de polyvalence, un port HDMI avec sortie 4K 60 Hz et un port Ethernet gigabit pour sauter dessus le réseau filaire local. Le Hub sera disponible en octobre pour 90 $.

Pour les utilisateurs qui ont besoin d’un peu plus de punch et d’une configuration complète de l’alimentation du bureau, il y a la station d’accueil HyperDrive USB-C. Ce bad boy possède pas moins de 14 ports :

Alimentation et données USB-C vers votre Chromebook (65 watts) Un deuxième port USB-C à l’avant pour votre téléphone USB-A 3.1 à l’avant Prise casque/microphone à l’avant Sortie triple affichage à 4K 60 Hz. Choisissez entre deux ports DisplayPort, deux HDMI et/ou un port vidéo USB-C Deux ports USB-A 3.1 à l’arrière Deux autres ports USB-A 2.0 à l’arrière Gigabit Ethernet à l’arrière

Notez que bien que la station d’accueil comprenne techniquement cinq ports vidéo, la documentation indique que vous ne pouvez en utiliser que trois à la fois.

Tout cela est livré avec un support VESA en option, un emplacement pour verrou Kensington et des mises à jour du micrologiciel OTA fournies par Chrome OS. Mais ce ne sera pas bon marché : lorsque Hyper lancera la station d’accueil HyperDrive en novembre, elle coûtera 250 $.

Hyper a également annoncé deux dongles USB-C à port unique : un port Ethernet 2,5 gigabits pour 50 $, un dongle USB-C vers USB-A 3.1 pour 20 $ et un dongle HDMI USB-C vers 4K 60hz pour 40 $. Les trois plus petits dongles sont disponibles à l’achat dès maintenant.