Les stations de montagne FGC lancent la saison hivernale

26/11/2021 à 16h48 CET

Sport.es

Les chutes de neige et les basses températures de ces jours, ainsi que le travail intense des équipes de préparation des pistes, nous permettront d’avoir ouverture de quatre des six stations FGC Turisme Ce week-end, il est prévu de mettre en service plus de pistes et de remontées mécaniques face au pont Purísima.

Port Ainé sera le premier établissement touristique de FGC Turisme qui commencera la saison. Grâce aux chutes de neige enregistrées mercredi et à la neige déjà produite ces dernières semaines, la station du Pallars a ouvert aujourd’hui les domaines « Débutants », 5 pistes de ski et 70% des remontées mécaniques. Port Ainé ouvrira avec une journée portes ouvertes pour accueillir la saison d’hiver, et permettra ainsi aux visiteurs de profiter gratuitement de la station depuis l’espace snowpark jusqu’à l’hôtel. Cependant, les visiteurs pourront bénéficier des services de restauration et de location de matériel.

Demain samedi 27 ce sera au tour de La Molina, Vallter et Boí Taüll. La Molina, avec une prévision d’épaisseurs de neige allant jusqu’à 40 cm, ouvrira les zones Debutantes, Torrent et Central. La station proposera de démarrer la saison hivernale avec près de la moitié des remontées mécaniques ouvertes et près de 30 km de domaine skiable, ce qui permettra d’accéder aux niveaux moyens de la station. De plus, le Centre sportif adapté (CEA), la location d’équipement et les écoles de ski débuteront le cours, entre autres services. La station concentre ses efforts pour ouvrir au maximum le pont Purísima.

Vallter sera la saison avec les meilleurs pronostics, neige jusqu’à 60 cm d’épaisseur aux plus hautes hauteurs. Grâce aux dernières chutes de neige et à l’accumulation de neige, c’est l’équipement le plus privilégié pour démarrer la saison d’hiver 2021-2022 ce samedi 26. ira vivre avec presque toutes les installations ouvertes; avec plus de 70 % des pistes et des remontées mécaniques en fonctionnement et les services de restauration, de location d’équipement et du Parc de loisirs actifs. A l’occasion du lancement d’un nouveau système de gestion de la capacité des accès et des parkings à Vallter, il est recommandé aux visiteurs d’acheter à l’avance le forfait de ski sur le site internet de la station pour s’assurer d’avoir une pancarte de stationnement.

Boi Taüll, la station skiable du plus haut niveau des Pyrénées, a tout prêt pour démarrer une nouvelle saison d’hiver ce samedi 27 novembre. Il le fera avec 30 cm d’épaisseur de neige, une dizaine de kilomètres skiables et avec 30% des remontées mécaniques en service. En fonction de l’état d’ouverture des installations et services, un tarif réduit s’appliquera sur le prix des forfaits de ski. Il est prévu que l’équipement Alta Ribagorça démarre les services de restauration, la location de matériel et les écoles de ski.

Vall de Núria prévoit d’ouvrir son domaine skiable le 4 décembre. D’ici là, le train à crémaillère continuera également à fonctionner ce dernier week-end de novembre. Profitant des chutes de neige ces jours-ci, la station invite tout le monde à voir la neige de la Vall de Núria, profiter du paysage hivernal, marcher sur la neige et vivre une expérience de haute montagne aux portes du parc naturel Cabeceras del Ter et Freser.

Ouverture progressive des domaines et à l’affût de nouvelles chutes de neige

Toutes Les stations de montagne FGC Turisme travaillent pour offrir le maximum d’installations et de services opérationnels pour le Puente de la Purísima. Dans cette optique, la station d’Espot Pallaresa, jusqu’ici moins favorisée par les chutes de neige, prévoit de démarrer la saison hivernale pour le premier week-end de décembre, en vue des chutes de neige abondantes attendues pour le week-end prochain sur le versant nord-ouest des Pyrénées, et la prévision d’une baisse des températures qui permettra de réactiver le système de production de neige.