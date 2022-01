Les stations de radio américaines pèsent l’offre de règlement du GMR d’Irving Azoff

Les stations de radio américaines envisagent officiellement une offre de règlement conditionnelle entre le Radio Music License Committee (RMLC) et l’organisation de droits d’exécution Global Music Rights (GMR) d’Irving Azoff, qui se sont engagées dans une bataille juridique très médiatisée depuis plus d’une demi-décennie.

L’offre de règlement conditionnel – qui « ne sera finalisée que si un pourcentage suffisant de stations de radio adhère » à l’entente proposée entre GMR et le RMLC – vient d’être révélée dans un avis qui a été transmis aux radiodiffuseurs membres.

RMLC, basée à Nashville, représente quelque 10 000 stations de radio aux États-Unis et le catalogue de GMR comprend des œuvres d’Ava Max, Bruce Springsteen, The Killers, Don Henley, Childish Gambino, Nicki Minaj et Post Malone, entre autres.

En bref, le RMLC a accusé GMR d’avoir tenté d’intimider les principaux diffuseurs pour qu’ils paient des taux de licence plus élevés – et d’avoir violé les lois antitrust – principalement en tirant parti de son catalogue axé sur les succès. (Contrairement à BMI et à ASCAP, GMR n’est pas soumis à un décret de consentement limitant les prix.) GMR, neuf ans, dans une plainte qui lui est propre, a qualifié le représentant de la radio terrestre de « cartel illégal » et a déclaré que le l’entité elle-même s’était engagée dans des tactiques d’intimidation pour faire baisser les taux de licence.

Maintenant, après plus de quelques rebondissements, un éventuel règlement est à portée de main, selon l’avis initialement mentionné que GMR et le RMLC ont envoyé conjointement aux radiodiffuseurs.

Ces stations de radio des États-Unis ont jusqu’au lundi 31 janvier pour donner leur feu vert à la licence GMR offerte, le PRO envoyant «à chaque radiodiffuseur une communication directe sur le règlement qui est confidentiel et ne devrait pas être discuté en dehors de votre groupe radio », selon le texte.

Compte tenu de la nature « confidentielle » du règlement, ses termes n’ont pas encore été révélés publiquement. Mais les conseils d’administration de GMR et du RMLC ont voté en faveur de l’accord, qui, selon les parties, est arrivé après « un coût élevé pour les deux parties, en termes de temps et d’argent ».

S’il est approuvé par un « pourcentage suffisant » de radios américaines, le « contrat de licence à long terme » du compromis entrerait en vigueur le vendredi 1er avril 2022.

Après avoir révélé que le règlement « reflète également les changements dans le paysage des licences, y compris la croissance de la liste de GMR », les auteurs « encouragent fortement » les stations de radio bénéficiaires « à considérer cette offre de règlement négociée si vos stations souhaitent continuer à interpréter publiquement des chansons du répertoire GMR. .

« GMR ne s’est engagé à offrir aucune autre licence aux stations de radio après l’expiration de la licence provisoire actuelle le 31 mars 2022″, souligne le document vers sa conclusion. « Cela signifie que si ce règlement échoue et que le litige se poursuit, rien ne garantit que GMR mettra une autre licence à la disposition de vos stations, encore moins aux prix de ce règlement. »