Les stations-service disparaîtront dans les 20 prochaines années

Le grand souci de la plupart des gens qui pensent à acheter une voiture électrique se demandent comment la recharger. Mais la vraie question que vous devriez vous poser est de savoir comment allez-vous faire le plein de votre véhicule à essence ou diesel s’il ne passe pas à l’électricité. Comme le rapporte la BBC, le gouvernement britannique souhaite améliorer les conditions des voitures électriques.

Ceci est dû au fait les voitures électriques entraîneront le commerce des stations-service dans une spirale de la mort pour les deux prochaines décennies, faisant des véhicules électriques le choix par défaut pour tous les propriétaires de voitures.

Parce que? Parce que recharger des véhicules électriques sera beaucoup plus facile que de faire le plein de voitures à essence et diesel. Ce n’est pas seulement parce que le gouvernement britannique a interdit la vente de nouvelles voitures à essence et diesel à partir de 2030. Si cette prédiction est correcte, il s’agit d’une condamnation à mort pour bon nombre des 8 380 stations-service britanniques. Et le déclin de l’industrie pourrait survenir étonnamment vite.