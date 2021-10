Les statistiques choquantes de Tottenham montrent à quel point leur performance contre West Ham United a été mauvaise alors que Nuno Espirito Santo offre des excuses

Le manager de Tottenham, Nuno Espirito Santo, pourrait avoir son téléphone éteint alors qu’il tentait d’éviter un appel du président Daniel Levy après leur défaite 1-0 contre West Ham United.

Les Spurs ont connu un mauvais début de campagne en Premier League et ils étaient à nouveau loin du rythme alors que les Hammers les battaient facilement.

Nuno semble déjà en grande difficulté à Tottenham, seulement neuf matchs de Premier League dans son mandat

Une séquence de cinq matchs sans victoire plus tôt dans cette campagne a été ponctuée de victoires contre NS Mura, Aston Villa et Newcastle United, mais même celles-ci ont été livrées malgré de mauvaises performances.

Et à quel point les choses sont lamentables sous Nuno à Tottenham a été soulignée dans une seconde mi-temps morne contre leurs rivaux londoniens.

Étant donné que six membres de l’équipe de David Moyes avaient joué en Ligue Europa jeudi et qu’aucun des onze de départ des Spurs n’avait même fait le déplacement pour leur défaite 1-0 contre Vitesse Arnhem, ils auraient dû être plus frais que leurs adversaires.

En fin de compte, ils n’ont même pas pu rassembler un seul coup – la troisième fois que cela se produit depuis le début de la saison dernière.

Kane et ses coéquipiers n’ont pas tiré un seul coup en seconde période contre West Ham

Les Spurs avaient beaucoup de possession au stade de Londres, mais le fait est qu’ils ne peuvent tout simplement pas pénétrer dans une équipe qui s’installe devant eux.

Ils avaient 62% du ballon et ont touché 803 touches contre 561 pour West Ham, mais n’ont créé qu’une seule grande chance.

En effet, les six premiers des Spurs ont touché 430 tout le match, mais ils n’ont tout simplement pas pu pénétrer dans la zone de West Ham avec une quelconque régularité, et tout cela n’était pas dû à Declan Rice et Tomas Soucek.

Pendant ce temps, les Hammers de Moyes ont réussi 13 tirs contre sept pour les Spurs et ils avaient une valeur cumulée de buts attendus (xg) de 1,43, contre 0,63 dérisoire pour leurs adversaires.

Les six premiers de Tottenham n’ont tout simplement pas pu déplacer le ballon en territoire dangereux contre West Ham

Et si vous pensiez que Tottenham de Nuno avait au moins un plan ou une intention d’attaquer certaines zones de l’équipe de West Ham, vous vous tromperiez aussi.

Plutôt que d’essayer de battre Aaron Cresswell et Ben Johnson sur les flancs, sans doute aux deux points les plus faibles du côté des Hammers, ils ont simplement dribblé sans but sur chaque section du terrain.

West Ham, quant à lui, a clairement cherché à exploiter les arrières latéraux exposés des Spurs alors que Lucas Moura et Heung-Min Son se sont cachés à l’intérieur.

Tottenham (bleu) n’avait pas de véritable point focal et semblait juste pousser et sonder où ils voulaient

Maintenant, après la défaite, ils n’ont que neuf buts – moins que Newcastle (11) et Watford (12),

Et cela ne semble pas changer de si tôt, même si Manchester United est son prochain adversaire en Premier League.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi son équipe avait du mal, Nuno a offert l’excuse: «Parce que West Ham défend dans la surface avec beaucoup d’hommes. Il n’y avait pas beaucoup d’espace et nous aurions dû déplacer le ballon plus rapidement et aller vers de larges zones.

« Mais c’est toujours difficile quand l’équipe et tous les hommes sont derrière le ballon, il est difficile de trouver des espaces et des lacunes. »

Et puis, en réponse à la question de savoir si son milieu de terrain manquait de créativité, il a répondu : « Non. Non non Non.

« Je pense que l’équipe doit être équilibrée. A équilibrer au niveau de la présence des joueurs.

Les Spurs semblaient désemparés contre West Ham

« En plus d’être de bons joueurs, ils nous donnent l’équilibre dont l’équipe a besoin. Et nous avons assez de créativité avec nos arrières latéraux, nos attaquants. Je ne suis pas d’accord avec toi, je ne suis pas d’accord avec toi.

« C’est toujours frustrant, un derby londonien qui, nous le savons, compte beaucoup pour nos fans, compte beaucoup pour nous et nous n’avons pas pu le gagner. Je suis déçu parce que ça fait mal, je sais que ça fait mal.

À ce rythme, Nuno et Ole Gunnar Solskjaer se battront pour éviter le limogeage samedi soir sur talkSPORT – c’est s’ils n’ont pas déjà été licenciés.

