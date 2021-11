Les statistiques de Justin Verlander montrent pourquoi ils l’ont signé

Le lanceur Justin Verlander Il a 38 ans et vient de la chirurgie la plus compliquée de l’histoire du baseball pour un lanceur, surtout dans le Grandes ligues.

Cependant, quelque 21 équipes étaient dans sa première vitrine en tant qu’agent libre et plus de 5 ont mis des offres sur la table, dont les Yankees de New York et les Astros de Houston. Au final, il est resté avec les Astros pendant une saison et 25 millions de dollars avec une option pour une saison à venir pour le même montant.

Pourquoi autant d’argent même avec des risques ?

Selon Javier González, aucun autre lanceur de l’histoire de la MLB au cours des 35 dernières années n’a eu une meilleure MPM que Justin Verlander après 35 ans. De plus, le vétéran était Cy Young en 2019 avant de subir une intervention chirurgicale, il a fait forte impression lors de sa dernière saison complète. Cela montre clairement que l’âge n’était pas une excuse, mais quand il s’agissait d’un contrat de 1 à 3 ans.

Meilleurs ouvreurs ERA (ERA) après 35 ans au cours du dernier demi-siècle : • Justin Verlander : 2,56

• Colline riche : 3,12

• Ed Whitson : 3,14

• Bob Gibson : 3,20

• Randy Johnson : 3,23

• Kevin Brown : 3,27

• Rick Reuschel : 3,27

• Nolan Ryan : 3,31 – Javier Gonzalez (@JavyGonzalez86) 20 novembre 2021

D’autres joueurs ont connu des stades brillants même s’ils étaient à l’âge où les lanceurs ont tendance à « ramasser des bâtons », Verlander fait partie de ce groupe sélect avec des membres du Temple de la renommée comme Randy Johnson, Nolan Ryan, Bob Gibson et bien sûr, Justin sera un autre membre.