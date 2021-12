Les statistiques de Kylian Mbappe par rapport à Lionel Messi à 22 montrent que la superstar du PSG pourrait également être désignée pour plusieurs victoires au Ballon d’Or

L’un des faits saillants incontestables de la septième victoire de Lionel Messi au Ballon d’Or a été le regard sur le visage de son coéquipier Kylian Mbappe lorsqu’il a été révélé qu’il avait terminé neuvième dans la course.

Mbappe, né à Paris, s’est fixé les normes les plus élevées dans une carrière scintillante, qui l’a vu adopter la position de prochain à dominer le jeu après Messi et Cristiano Ronaldo.

L’expression de Mbappe était inestimable lorsqu’il a été révélé qu’il avait terminé neuvième en lice

.

Messi est seul avec sept Ballon d’Or à son actif

GETTY

Mais les statistiques montrent que Mbappe a de nombreuses raisons d’espérer quant à son avenir en or

Le vainqueur de la Coupe du monde et buteur d’une rapidité imparable s’est même fixé pour objectif de quitter le PSG en 2022 à l’expiration de son contrat, cherchant à s’éloigner de ses coéquipiers Messi et Neymar et à déménager au Real Madrid.

Il n’y a cependant aucune amertume dans le complot de Mbappe pour reprendre le jeu en dehors de l’ombre de Messi et Neymar, Mbappe aux côtés de Messi offrant un soutien total lors de la cérémonie du ballon d’or.

Cependant, cela ne signifie pas que l’avantage concurrentiel de Mbappe n’a pas été déclenché par une autre couronne en tant que meilleur joueur du monde pour Messi, le Français croyant clairement qu’il est temps pour lui d’atteindre ce sommet.

Mbappe aura 23 ans le 20 décembre, ce qui semble difficile à croire étant donné qu’il semble qu’il y a une éternité qu’il a fait irruption sur la scène lors de la victoire 6-6 de Monaco en Ligue des champions contre Manchester City en 2017.

Kylian Mbappe a aidé Monco à éliminer City dans l’un des matchs les plus incroyables de la Ligue des champions

Néanmoins, le joueur de 22 ans continue d’accumuler des records, ce qui soulève la question, comment se compare-t-il à Messi au même âge ?

Carrière à 22 ans

Messi a fait ses débuts pour Barcelone en 2004 après une forte progression dans l’académie du club après avoir quitté son Argentine natale pour l’Espagne, mais ce n’est que l’année suivante qu’il a marqué son premier but.

Le garçon de Rosario s’est taillé une place dans la formation de départ au cours de la saison prochaine, mais n’a pas figuré pour le Barça après les 16 derniers de sa victoire en Ligue des champions 2006 en raison d’une blessure contre Chelsea.

2007 a vu le battage médiatique de Messi atteindre son paroxysme lorsqu’il a recréé le but de Diego Maradona contre l’Angleterre en portant le ballon de la ligne médiane pour marquer contre Getafe, et les choses ont continué à démarrer.

Le but de Messi en 2007 contre Getafe restera l’un des plus grands de l’histoire du football

La tête de Messi contre United lors de la finale de l’UCL 2009 a été un véritable moment de grandeur

Son score de buts a augmenté et il a reçu le maillot numéro 10 du nouvel arrivant Pep Guardiola, avec Messi faisant partie d’un triplé historique au cours de la saison 2008-09, faisant de lui non seulement l’un des meilleurs du jeu, mais potentiellement l’un des le meilleur de tous les temps.

Mbappe faisait partie de la super équipe de Leonardo Jardim à Monaco, avec Radamel Falcao, Fabinho, Bernardo Silva et Thomas Lemar.

Gagnant sa place dans l’alignement en 2016, Mbappe a battu les records du club de Thierry Henry en tant que plus jeune joueur de l’histoire et plus jeune buteur de l’histoire.

Il semble qu’il y a longtemps que Mbappe a fait irruption sur la scène avec Monaco, mais il n’a encore que 22 ans

Mbappe a mis le feu au monde en Russie en 2018

Débutant à 16 ans et marquant à 17 ans, Mbappe ressemblait déjà à une superstar, mais il a fallu l’incroyable victoire de 6 à 6 buts à l’extérieur de Monaco sur City pour que le monde se lève et le remarque.

Un titre de Ligue 1 a suivi en 2017, avant qu’un PSG embarrassé ne paie environ 163 millions de livres sterling pour l’adolescent et en ait rapidement pour son argent.

Le score de buts de Mbappe est inégalé dans le championnat de France, ce qui lui a valu une place de titulaire dans l’équipe de France qui a remporté la Coupe du monde 2018, grâce en partie aux quatre buts de Mbappe, dont l’un en finale.

Buts à 22 ans

MESSI

127 sur 214 pour Barcelone

13 sur 45 pour l’Argentine

140 sur 259 au total

MBAPPE

168 sur 249 pour le PSG et Monaco

24 sur 53 pour la France

192 sur 302 au total

Récompenses à 22 ans

MESSI

Ligue des champions x2

LaLiga x4

Coupe du Roi x1

Supercoupe d’Espagne x3

Supercoupe de l’UEFA

Coupe du monde des clubs de la FIFA

Coupe du monde U20 de la FIFA

Jeux olympiques

ballon d’Or

Garçon d’or

Joueur mondial FIFA de l’année

Soulier d’or européen

Meilleur joueur de LaLiga x2

Footballeur argentin de l’année x4

MBAPPE

Coupe du monde

Ligue 1×4

Coupe de France x3

Coupe de la Ligue x2

Trophée des Champions x2

UEFA U19 Euros

Ligue des Nations

Équipe UCL de la saison x3

FIFPro x2

Garçon d’or

Meilleur jeune joueur de la Coupe du monde

Equipe de rêve pour la Coupe du monde

Trophée Kopa

Joueur français de l’année x2

Équipe UEFA de l’année

Meilleur buteur de Ligue 1 x3