Les statistiques de l’Espagne à chaque fois qu’elle a joué à La Cartuja

03/06/2021 à 17:49 CEST

L’équipe espagnole aura son domicile à La Cartuja dans la première phase de l’Euro 2021. L’Espagne affrontera la Suède (14/6), la Pologne (19/6) et la Slovaquie (23/6) dans le but d’atteindre l’une des deux premières places donnant accès aux huitièmes de finale. Les quatre meilleurs tiers de chaque groupe recevront également leur billet.

Les précédents historiques de La Cartuja sont favorables au Rouge avec un record en six matchs de quatre victoires et deux défaites. Le stade a ouvert ses portes en 1999 et l’Espagne a joué deux matchs cette année-là. Ils ont battu la Croatie 3-1 et perdu contre l’Argentine 0-2.

La Roja jouera à nouveau à La Cartuja l’année suivante, 2000, et subirait une nouvelle défaite, cette fois contre Pays-Bas 1-2.

Dès lors s’ouvrit une période de 12 ans d’absence qui fut interrompue par un match de L’Espagne contre la Chine en 2012 avec une victoire 1-0 pour l’équipe nationale.

Les deux derniers duels sont très récents. En novembre 2020, l’Espagne a remporté une défaite historique 6-0 contre l’Allemagne pour se qualifier pour le Final Four de l’UEFA Nations League et, ce même 2021, l’équipe de Luis Enrique a battu le Kosovo (3-1) lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.