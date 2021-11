Les statistiques de Manchester United prouvent qu’il y a beaucoup à réparer après le tirage au sort de Chelsea – Man United News And Transfer News

Le choc de Manchester United contre Chelsea était loin d’être un classique, mais c’était certainement une affaire âprement disputée qui semblait décemment positive de l’extérieur.

Cependant, la domination de l’équipe locale, du moins en termes de tirs, a vu United terminer mal son mois de novembre, laissant les fans avec beaucoup de choses à penser.

-43 – Au cours du mois de novembre jusqu’à présent, Manchester United (17) a tenté le moins de tirs en Premier League, tout en faisant face à plus de tentatives adverses que n’importe quelle équipe (60). Carrefour. pic.twitter.com/NtlwzmyPCS – OptaJoe (@OptaJoe) 28 novembre 2021

Il est clair que quelque chose a horriblement mal tourné à Carrington et l’espoir est que le futur Ralf Rangnick puisse entraîner l’équipe à retrouver sa forme.

Le manager allemand est considéré comme un perfectionniste et quelqu’un qui porte une grande attention aux détails, ce qui est exactement ce dont United a besoin en ce moment.

Ole Gunnar Solskjaer est récemment parti et beaucoup ont estimé que c’était son équipe d’entraîneurs qui l’avait laissé tomber, étant donné qu’il n’avait pas lui-même organisé de séances d’entraînement.

Il y a des managers qui n’entraînent pas vraiment, ce qui est bien en soi, mais le légendaire Norvégien aurait sûrement dû faire venir quelqu’un une fois qu’il s’est rendu compte que les choses s’effondraient.

En fin de compte, Solskjaer a payé le prix de la mauvaise forme de Manchester United et maintenant les fans sont ravis de voir ce que Rangnick peut faire.

Si l’on se fie à la statistique ci-dessus, il a beaucoup de travail à faire en peu de temps, d’autant plus que c’est maintenant la partie la plus encombrée de la saison en ce qui concerne les matches.

Michael Carrick a bien fait de remporter une victoire cruciale contre Villareal et le match nul contre Chelsea, mais la vérité est que les Red Devils doivent prendre des points rapidement pour sauver leur saison.

Manchester United doit se lancer dans une course victorieuse s’il espère entrer dans le top quatre, sans parler du défi pour un titre qui semble de plus en plus fuir.

Pour l’instant, il semble que la Premier League soit une course à trois chevaux avec Chelsea, Manchester City et Liverpool essayant tous de se surpasser.