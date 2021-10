Les statistiques épouvantables de West Ham mettent en évidence la lutte de l’homme d’Everton sous le feu

Alex Iwobi a eu une journée à oublier contre West Ham et ses statistiques lamentables racontent l’histoire de son après-midi alors qu’il revenait dans la formation de départ d’Everton.

Everton a été battu 1-0 avec le Liverpool Echo donnant à Iwobi une note généreuse de 5/10, affirmant qu’il « se trouvait dans de bonnes positions mais à nouveau frustré ».

En fait, l’ancien homme d’Arsenal, qui revenait sur le côté après avoir raté le match nul avec Manchester United la dernière fois, était plutôt inefficace. C’était une performance tout à fait oubliable d’Iwobi, qui a pris un tir aérien d’un centre de Demarai Grai avec le but à sa merci.

Cela ne s’est pas beaucoup amélioré pour Iwobi, qui a été accroché de manière prévisible par Rafa Benitez avec 11 minutes à jouer.

Benitez a ensuite masqué le mauvais affichage de son équipe. Mais il sera sans doute inquiet du mauvais début de saison d’Iwobi.

« Nous avons joué contre une bonne équipe, ils sont grands et forts et ont de la qualité et du rythme dans l’équipe », a déclaré l’Espagnol.

« Nous étions bien dans la contre-attaque mais nous manquions la passe finale. En deuxième mi-temps, nous avons commencé à mieux pousser. Nous nous attendions à ce qu’un corner ou un coup franc puisse être utilisé contre cette équipe.

Le pauvre après-midi d’Iwobi à Goodison peut être détaillé en consultant ses statistiques.

Avec Dominic Calvert-Lewin et Richarlison manquants, il n’a pas réussi à faire une passe clé ou à enregistrer un tir cadré.

Il a eu quatre autres tirs qui étaient tous hors cible. Ses 16 passes avaient une précision de 68,8%.

Il n’a pas non plus réussi à terminer un dribble et n’en avait que 29, soit 14 de moins que le gardien Jordan Pickford.

Iwobi n’a également remporté aucun de ses trois duels et n’a pas pu choisir un coéquipier avec deux tentatives de centre.

Le joueur de 25 ans, qui est sous contrat jusqu’en 2024, a admis que Benitez lui avait dit où s’améliorer.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Iwobi a demandé à intensifier

Dans un entretien avec BBC Sport Afrique Le mois dernier, il a déclaré : « Je peux voir l’amélioration sous le nouveau manager parce qu’il a beaucoup d’expérience et a travaillé avec différents joueurs dans de grands clubs », a-t-il déclaré.

«Il est entré et m’a dit la partie de mon jeu qui doit être améliorée. Et jusqu’à présent, je peux voir les progrès et l’impact. Lorsque vous travaillez avec quelqu’un qui a dirigé les meilleurs joueurs de sa carrière, vous devez écouter parce que le gaffer a déjà vu des choses que vous venez juste d’apprendre.

Iwobi a également admis qu’il avait dû intervenir sous Benitez.

« C’est un niveau différent avec le nouveau manager. Personnellement, vous devez être honnête avec vous-même. Et vous devez admettre quelle partie de votre jeu doit changer pour s’adapter », a-t-il ajouté.

«Je connais l’importance d’avoir une course cohérente au niveau du club. J’ai donc dû intensifier mon jeu pour concourir ici.

LIRE LA SUITE: Everton se méfie du deuxième raid du Real Madrid après Ancelotti pour l’homme vedette