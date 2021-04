les statistiques hebdomadaires montrent les gains à 2 chiffres capturés de LINK, Band, DIA et API3

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Suite à la montée en puissance des jetons non fongibles (NFT) liés aux marchés et aux outils NFT, les jetons basés sur Oracle voient désormais leur valorisation augmenter. Au cours des sept derniers jours, un certain nombre de jetons oracle ont enregistré d’énormes gains allant de 7% à 45%.

Les projets de jetons Oracles voient un bond de profit de sept jours

Il n’y a pas si longtemps, les jetons associés aux marchés et aux outils de NFT ont vu les prix monter en flèche au milieu du battage médiatique des jetons non fongibles. Récemment, le service de presse Bitcoin.com a rapporté que la baisse des ventes de NFT et que l’intérêt pour le NFT a également diminué ces derniers temps.

Après la bombe liée à NFT, un grand nombre de jetons de protocole Oracle ont fait des gains significatifs au cours des sept derniers jours. Fondamentalement, un réseau Oracle décentralisé est un groupe de répondeurs indépendants offrant des données autonomes à une blockchain.

Au cours des sept derniers jours, la valeur du projet API3 a augmenté de 46,6%.

Les oracles dominent le réseau Ethereum et tirent parti des applications financières décentralisées (defi) afin de créer des intermédiaires qui garantissent la confiance dans les outils financiers décentralisés.

Essentiellement, le protocole «oracle» envoie des données fiables à partir d’une source externe ou du monde réel. Cela comprend des éléments tels que les prix, les températures météorologiques, les mises à jour des données horaires et les enregistrements de vote. À l’aide d’un oracle, d’un Ethereum ou de tout autre contrat intelligent blockchain, vous pouvez exploiter les données pour fournir des transactions basées sur des décisions.

Statistiques du marché des maillons de chaîne sur sept jours (LINK) pour le dimanche 4 avril 2021.

Les projets Oracle et leurs jetons natifs gagnent en valeur depuis la semaine dernière. Le jeton Oracle le plus valorisé, en termes de capitalisation boursière, est le maillon de chaîne (LINK), qui se négocie pour 30,64 $ et en hausse de 14% au cours de la semaine dernière. LINK est probablement l’oracle le plus populaire, car il est associé à Google Cloud, Dapps Inc., Matic Network, Hedera Hashgraph, IOST et Betprotocol.

14% est un gain hebdomadaire décent, mais le projet API3 a grimpé de 46,6% cette semaine. API3 prétend fournir «des sources de données sécurisées, quantifiables et régies de manière décentralisée». Aujourd’hui, le jeton API3 natif se négocie à 8,73 $ par unité. L’API3 est régie par DAO pour minimiser la confiance, et les développeurs du projet insistent sur « les sources de données API3 et d-API, des données agrégées à partir d’oracles propriétaires, exploitées par certains des principaux fournisseurs d’API au monde. »

Protocole de bande, DIA, Zoracles, Oraichain

De plus, Band Protocol (BAND) a très bien réussi cette semaine, gagnant 21% au cours des sept derniers jours. Le jeton BAND se négocie à 16,72 $ l’unité au moment de la rédaction. Le jeton open source DIA (Decentralized Information Asset) d’Oracle est en hausse de 27% cette semaine et se négocie actuellement à 4,86 ​​$ l’unité. Le projet des oracles confidentiels Zoracles (ZORA) a gagné 29% au cours de la semaine et chaque jeton est échangé contre 768,91 $. Le jeton de projet Oraichain (ORAI) change de mains pour 42,82 $ l’unité et une augmentation de 7% au cours de la semaine.

Les oracles sont des projets de crypto-monnaie intéressants, mais ils ont encore un long chemin à parcourir pour devenir plus robustes. En outre, ils sont confrontés au « problème d’Oracle » qui est un simple dilemme montrant que les oracles doivent s’efforcer d’obtenir des fonctionnalités intégrées car beaucoup de ces projets ne peuvent pas entrer ou envoyer des données à un élément externe sans connexion directe.

Que pensez-vous des gains importants que les jetons Oracle ont constatés la semaine dernière? Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/oracle-projects-surge-in-value-link-band-dia-api3-captured-2-digit-gains/