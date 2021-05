Les statistiques incroyables de Harry Kane, Erling Haaland et Romelu Lukaku qui les placent parmi les joueurs les plus précieux du monde au milieu des liens de transfert avec Manchester United, Man City et Chelsea

Alors que la saison tire à sa fin, les rumeurs de transfert se réchauffent et il pourrait y en avoir quelques-unes très médiatisées cet été.

Il s’agit notamment de trois meilleurs grévistes de tiroirs – Harry Kane, Erling Haaland et Romelu Lukaku.

Lukaku, Kane et Haaland jouent respectivement pour l’Inter Milan, Tottenham et le Borussia Dortmund

La star de Tottenham, Kane, a une grande décision à prendre au milieu des rumeurs le liant à un déménagement à Manchester United et Manchester City.

Les deux clubs de Manchester ont également été liés à Haaland, qui a poursuivi sa superbe forme pour le Borussia Dortmund ce trimestre. Il serait également sur le radar du Real Madrid et de Barcelone.

Pendant ce temps, Lukaku éclaire les choses avec l’Inter Milan, qui pourrait remporter un premier titre de Serie A depuis 2010 ce week-end.

Il est à San Siro depuis moins de deux ans, mais la star belge a été pressenti pour un retour dans l’ancien club de Chelsea, Timo Werner ayant du mal à figurer parmi les buts cette saison.

Mais qu’achèteraient exactement ces clubs si Kane, Haaland ou Lukakau partaient? talkSPORT.com examine la valeur marchande et les statistiques des trois joueurs à partir de ce terme.

Statistiques et valeur de Harry Kane

* Valeur marchande et statistiques selon Transfermarkt

Valeur marchande: 108 millions de livres sterling

Apparitions en 2020/21: 44

Buts en 2020/21: 31

Aides en 2020/21: 16

Statistiques et valeur d’Erling Haaland

* Valeur marchande et statistiques selon Transfermarkt

Valeur marchande: 99 millions de livres sterling

Apparitions en 2020/21: 38

Buts en 2020/21: 37

Aides en 2020/21: 11

Statistiques et valeur de Romelu Lukaku

* Valeur marchande et statistiques selon Transfermarkt

Valeur marchande: 81 millions de livres sterling

Apparitions en 2020/21: 40

Buts en 2020/21: 27

Aides en 2020/21: 8

On s’attend à ce que tous les trois soient en action pour leurs clubs respectifs ce week-end. Kane affrontera Sheffield United en Premier League dimanche alors que les Spurs continuent de se battre pour une chance extérieure de terminer dans le top quatre.

Ce sont les devoirs de coupe pour le Dortmund de Haaland alors qu’ils affrontent le Holstein Kiel en demi-finale de la DFB-Pokal (Coupe d’Allemagne) samedi.

Et comme mentionné, Lukaku et l’Inter peuvent sceller le titre de haut vol italien s’ils battent Crotone samedi et que l’Atalanta ne parvient pas à battre Sassuolo dimanche.