Les statistiques incroyables de Mohamed Salah cette saison s’améliorent alors que la star de Liverpool atteint le record de Premier League que seuls Thierry Henry et Alan Shearer ont battu

L’ailier de Liverpool Mohamed Salah continue d’accumuler les records malgré le fait qu’il soit resté relativement silencieux lors d’une victoire dominante 4-0 sur Southampton.

Salah n’a été empêché d’inscrire un but ou une passe décisive que deux fois lors de ses 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison, et la victoire d’aujourd’hui n’était pas différente.

Un autre jeu, une autre place dans les livres d’histoire pour Salah

Salah a marqué 150 buts et aidé en 171 matchs de championnat lorsqu’il a créé Jota

En faisant glisser le ballon pour un tap-in facile de Diogo Jota, Salah a aidé Liverpool à mettre le jeu au lit en première mi-temps avec son 25e but de la saison, soit le double de tout autre joueur de Premier League (17 buts, 8 passes décisives) .

Le roi égyptien s’est également classé parmi une autre liste d’élite, devenant le troisième joueur le plus rapide à atteindre 150 buts et passes décisives en Premier League.

Salah se situe derrière Alan Shearer et Thierry Henry dans les charts, atteignant un siècle et demi en 171 matchs, ce qui est d’autant plus impressionnant si l’on se souvient de son premier passage relativement baron à Chelsea.

Le début de saison rapide de Salah pour Liverpool l’a vu décrit comme le meilleur joueur du monde dans sa forme actuelle, avec ses 25 contributions de buts les plus importantes de tous les joueurs des «cinq grandes» ligues européennes.

150 – Mohamed Salah a maintenant été directement impliqué dans 150 buts en Premier League lors de ses 171 matchs dans la compétition (108 buts, 42 passes décisives) – seuls Alan Shearer et Thierry Henry ont atteint 150 buts en moins de matchs que l’Egyptien. Élite. #LIVSOU pic.twitter.com/T1KJD6gfUU – OptaJoe (@OptaJoe) 27 novembre 2021

Salah a remporté le record d’Europe de Gerrard avec un doublé lors d’une victoire palpitante 3-2 contre l’Atletico Madrid

Le joueur de 29 ans a également marqué dans tous les matches de Ligue des champions de Liverpool sauf un cette saison, devenant ainsi le meilleur buteur du club dans la compétition avec 32 buts en 48 matchs.

Salah semble bien placé pour étendre son avantage sur le précédent record de 30 de Steven Gerrard, et il y a une histoire similaire en Premier League.

Le classement de Didier Drogba en tant que meilleur buteur de la division avec 104 buts a été battu par les 108 de Salah.

En fait, le premier but de Salah de la saison est venu avec un record lui-même, lorsqu’il est devenu le premier joueur à marquer lors de la première journée de cinq saisons consécutives de Premier League alors qu’il trouvait le filet contre Norwich.

Commencez comme vous voulez continuer. Salah a marqué le premier jour de chaque saison où il a été à Liverpool

Le triplé de Salah à Old Trafford sera probablement le record préféré des fans de Liverpool

Et le plus emblématique de tous pour les fans de Liverpool était le record de Salah établi le 24 octobre lorsqu’il est devenu le premier joueur à marquer un triplé en Premier League contre Manchester United à Old Trafford.

Malheureusement pour les supporters, le record le plus important de tous n’a pas encore été battu.

Salah n’a toujours pas mis le stylo sur papier pour devenir le plus gros revenu de Liverpool, alors que les négociations se calment sur une prolongation potentielle de contrat de 500 000 £ par semaine.

