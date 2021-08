Les statistiques montrent l’incroyable contribution de Paul Pogba à Manchester United – Man United News And Transfer News

Paul Pogba semble de plus en plus susceptible de rester à Manchester United pendant au moins une saison de plus, mais les fans et les experts restent divisés sur sa véritable valeur pour le club.

La plupart conviendraient qu’à son époque, Pogba est l’un des meilleurs joueurs du monde, mais certains se posent des questions sur sa cohérence et son attitude.

Cela laisse les fans divisés sur la question de savoir si les Red Devils devraient encaisser maintenant le vainqueur de la Coupe du monde, même à un prix réduit, ou le regarder traverser une autre saison avant de potentiellement partir en transfert gratuit.

Cependant, une nouvelle série de statistiques publiées cette semaine par Statman Dave suggère que le Français est plus précieux pour l’équipe de Manchester United que beaucoup auraient pu le penser.

Le statisticien a calculé que depuis que le joueur de 28 ans a rejoint United en 2016, il se classe en tête du club pour les passes dans le dernier tiers (1 300), la possession gagnée (857), les passes dans la surface (554), réussies dribbles (278), fautes gagnées (247), occasions créées (207) et passes décisives (29).

Il a également marqué le troisième plus grand nombre de buts au cours de cette période (28).

28 buts [🥉] pic.twitter.com/EUNknJXRBR – Statman Dave (@StatmanDave) 9 août 2021

C’est une collection impressionnante de données, mais il y a des facteurs qui doivent être pris en compte.

Tout d’abord, seuls Juan Mata, Jesse Lingard, Andreas Pereira, Marcus Rashford et Anthony Martial sont au club depuis ce temps, les trois premiers ayant des opportunités limitées dans la première équipe et/ou étant prêtés au cours des deux dernières ans.

Deuxièmement, on pourrait affirmer que Pogba a passé plus de minutes avec le ballon et a eu plus de liberté pour utiliser le ballon de manière créative que tout autre candidat potentiel pour certaines de ces premières places.

Mais néanmoins, la liste ci-dessus ne présente pas seulement des scores de créativité. Le fait que Pogba soit le meilleur dans des catégories telles que la possession gagnée et les fautes gagnées témoigne de son jeu complet. Nemanja Matic, par exemple, compte 130 matchs au cours de cette période – un nombre très similaire à celui de Pogba (137), et devrait être bien en avance sur le Français en possession de la balle.

Certains pourraient soutenir que Statman Dave a commis une erreur en accordant à Pogba le plus de passes décisives en Premier League au cours de cette période, car Rashford en a 36 (38 au total) selon Transfermarkt.com.

Quel que soit l’avenir de Pogba, ces statistiques montrent certainement que sa contribution au cours des cinq dernières années a été significative et importante. Il serait, pour de nombreuses raisons, un acte difficile à suivre.