Les statistiques prouvent à quel point Joshua Kimmich est important pour le Bayern Munich

Joshua Kimmich est exclu de l’équipe du Bayern Munich depuis un certain temps maintenant, et le milieu de terrain ne pourra pas non plus jouer à Der Klassiker. Si Kimmich doit jouer contre le FC Barcelone, il doit être testé négatif pour COVID-19.

L’équipe attend avec impatience le retour de Kimmich car il est un joueur essentiel dans cette équipe. Kimmich est également très passionné, il n’a donc pas été facile pour lui de rester en dehors de la formation aussi longtemps. Bien que Corentin Tolisso ait fourni un remplaçant utilisable pour Kimmich entre-temps, le remplacement de Kimmich est presque impossible.

« Ils portent l’ADN du FC Bayern. Nous sommes heureux d’avoir de tels joueurs et d’aller dans le futur avec eux », a déclaré le PDG Oliver Kahn à propos de Kimmich et Leon Goretzka (tels que capturés par Abendzeitung).

Le Bayern Munich a décidé de ne pas payer les salaires des joueurs non vaccinés pendant la période où ils doivent se mettre en quarantaine après avoir contracté COVID-19, selon @BILD_Sport. Joshua Kimmich fait partie de ces joueurs. – Zach Lowy (@ZachLowy) 21 novembre 2021

Si vous regardez les statistiques, l’absence de Kimmich sur le terrain a un impact significatif sur les performances et le succès de l’équipe. Inutile de dire que l’impact est négatif. Depuis les débuts de Kimmich pour le Bayern en 2015, le joueur de 26 ans a disputé 270 matchs avec un taux de victoire de 78% et le Bayern a marqué en moyenne 2,8 buts par match. Sans Kimmich pendant cette période, le Bayern a atteint un taux de victoire de seulement 64% et n’a marqué que 2,3 buts par match.

De plus, d’autres statistiques confirment l’impact de Kimmich sur le terrain. Depuis le début de la saison 2020/21, le Bayern a marqué beaucoup plus de buts par match, s’est créé plus de grandes occasions et a eu plus de tirs au but avec lui sur le terrain. Sans surprise, les statistiques défensives s’améliorent également avec Kimmich.