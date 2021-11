Les statistiques Twitch d’Amouranth contre d’autres femmes streamers sont choquantes

Lorsque Kaitlyn « Amouranth » Siragusa n’est pas bannie de Twitch pour des choses comme le port d’un masque de cheval et le fait de siphonner de manière suggestive un microphone, elle attire un énorme nombre de téléspectateurs mois après mois. Non seulement elle était la principale streameuse féminine de Twitch en octobre, mais elle a accumulé presque autant d’heures de visionnage que les deux autres plus grandes streameuses féminines combinées.

C’est selon les dernières données de la société d’analyse Twitch StreamElements, via Rainmaker.gg, qui montrent que Siragusa a enregistré environ 3,1 millions d’heures de visionnage le mois dernier, près du double des 1,7 million estimés d’Imane « Pokimane » Anys et des 1,5 million de SadDummy.

Elle l’a fait en partie en créant de nouvelles formes de bouffonneries et de pêche à la traîne sur Twitch. Plus tôt cette année, elle est devenue l’un des visages de la méta du bain à remous en plein essor de la plateforme de streaming appartenant à Amazon. Plus tard, elle est passée à la méta ASMR de Twitch avec un sous-athon de juillet dédié au genre. Pas plus tard que la semaine dernière, Siragusa a choqué les fans et les internautes lorsqu’elle a affirmé avoir acheté une station-service pour se soustraire à des millions d’impôts.

Alors que les streamers Twitch traditionnels explosent grâce au succès des jeux auxquels ils jouent, comme League of Legends, Fortnite, GTA V, Siragusa a transformé sa personnalité en ligne en une marque de plusieurs millions de dollars principalement en diffusant des cascades ASMR et en discutant avec elle. public.

Bien sûr, ses chiffres d’octobre sont toujours en dehors du top 10 général de Twitch, qui est entièrement dominé par les hommes. Selon StreamElements, le dernier streamer de la liste d’octobre, Chikara ‘Shaka’ Kawakam, a encore enregistré plus de 5 millions d’heures de visionnage.

Ces divergences sont nées dans les propres données de Twitch, qui, lorsqu’elles ont été divulguées le mois dernier en raison de pirates informatiques, ont révélé que seuls trois des 100 principaux salariés de la plate-forme étaient des femmes. Bien sûr, la plupart ne font rien du tout. Le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière que le revenu médian de tous les streamers Twitch était de 28 $, ce qui signifie que la moitié d’entre eux ont gagné encore moins.