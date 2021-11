Les statues de collection Pantera ‘Réinventer l’acier’ arrivent au printemps

KnuckleBonz, créateur de la Rock Iconz série musicale à collectionner, a annoncé la production d’un ensemble de PANTERA « Réinventer l’acier » statues de collection, disponibles en pré-commande dès maintenant à cet endroit.

Il s’agit d’un objet de collection en édition limitée ; seulement 3 000 de chaque statue sont fabriquées à la main et vendues dans le monde entier. Tous Rock Iconz les statues sont des objets de collection en édition limitée sous licence officielle. Il s’agit d’un processus des beaux-arts où chaque statue est coulée à la main, peinte et numérotée. Ces statues sont chacune créées à l’échelle 1/9. Chaque statue est livrée avec un certificat d’authenticité sur la base de la statue.

Les fans peuvent obtenir l’ensemble de quatre statues – une de chacune Philippe Anselme, « Dimebag » Darrell Abbott, Marron Rex et Vinnie Paul Abbott — pour 558 $, ou commandez leur membre préféré de PANTERA individuellement pour 155 $ pièce.

La date d’expédition exacte n’a pas encore été annoncée, mais elle est estimée au printemps 2022.

KnuckleBonz crée des statues haut de gamme depuis 2003 et continue de se consacrer à honorer les plus grands interprètes de la musique à travers un art de maître dans la série de statues en édition limitée appelée Rock Iconz. L’objectif de l’entreprise est de capturer un moment de « performance en direct » dans chaque édition limitée.

Dimensions du produit:

Dimebag darrell: 8,5″ (h) x 6″ (p) x 6″ (l)



Philippe Anselme: 9,5″ (h) x 6″ (p) x 6″ (l)



Marron Rex: 8,5″ (h) x 6″ (p) x 6″ (l)



Vinnie Paul: 8,5″ (h) x 6″ (p) x 6″ (l)

