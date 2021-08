Les statuts personnalisés de Google Chat sont désormais disponibles sur les appareils mobiles

Cette histoire a été publiée à l’origine 2021/07/01

9 h 06 HAP au 1er juillet 2021 et dernière mise à jour le 14/08/21

8 h 45 HAP le 14 août 2021.

Rejoignant MSN Messenger de 2006 et Google Hangouts (qu’il remplace), Google Chat a pris en charge les statuts personnalisés. Auparavant taquiné dans le cadre du tweak “Spaces” qui devrait être déployé cet été, la fonctionnalité est en ligne à la fois dans Google Chat et Gmail, permettant un texte personnalisé, des emojis et des dates pour votre statut. Après être arrivés sur les applications Web plus tôt cet été, les deux clients Android ont désormais également accès aux statuts.

Le processus, repéré pour la première fois par AP Alumnus Ron Amadeo, est assez simple. Dans l’application Web Google Chat et Gmail, vous disposez d’un sélecteur de statut dans le coin supérieur droit. Cliquez dessus, et avec les options automatiques prédéfinies, Ne pas déranger et Absence, vous devriez voir une nouvelle option “Ajouter un statut”. Cliquez dessus et vous pouvez choisir parmi une poignée de suggestions ou créer votre propre statut à partir de zéro, en lui attribuant un emoji et un texte.

Vous devez également définir une heure personnalisée pour effacer le statut. Il existe quelques préréglages tels que trente minutes et “aujourd’hui”, mais vous pouvez également ouvrir un sélecteur de calendrier sur le thème des matériaux et définir une date et une heure personnalisées. Cela le rend pratique pour des choses comme des vacances, des événements inattendus ou même potentiellement pour coordonner des choses avec des coéquipiers.

Les nouveaux statuts sont encore au moins un peu buggés également. Tout en testant les statuts personnalisés avec un de mes amis (Merci : Sam Griffin), le statut emoji a disparu pour lui à un moment donné, bien que cela ait fonctionné la plupart du temps autrement, le statut personnalisé apparaissant comme prévu sous mon nom dans la vue de conversation.

Statuts personnalisés dans l’application Web Google Chat (ci-dessus) et Gmail (ci-dessous).

Bien que les statuts personnalisés aient été initialement verrouillés sur le Web, Gmail et Chat sur Android prennent également en charge la fonctionnalité désormais (via 9to5Google). Vous pouvez trouver la possibilité d’ajouter un statut dans l’une ou l’autre des applications de votre téléphone à partir du panneau de navigation principal, mais pour Gmail, vous devrez vous assurer que vous avez activé le chat dans votre menu des paramètres avant qu’il n’apparaisse.

Il fonctionne exactement comme la version de bureau, avec une poignée de choix suggérés pour les trajets quotidiens ou les vacances. Vous pouvez également écrire le vôtre, avec votre choix de calendrier.

Quelle que soit l’application que vous utilisez, le menu lui-même est identique. Avec votre ensemble de messages d’absence, vous verrez “Ajouter un statut” remplacé par tout ce que vous avez actuellement sélectionné. Bien qu’il ait fallu près d’un mois et demi pour atteindre les versions Android de Gmail et Chat, il est agréable de voir les clients Web et mobiles se rattraper, d’autant plus que Hangouts continue d’être remplacé par la dernière obsession de la messagerie de Google.

Vivez dans l’application

Cela a pris plus d’un mois, mais des statuts personnalisés sont arrivés dans Gmail et Google Chat sur Android. Nous avons mis à jour l’article ci-dessus pour refléter cela.