Les Steam Awards 2021 couronnent le jeu de l’année Resident Evil Village

Valve a annoncé les gagnants des Steam Awards 2021, et Village maléfique résident est parti avec le jeu de l’année.

Les autres prétendants au jeu de l’année étaient Valheim, New World, Cyberpunk 2077 et Forza Horizon 5.

Cyberpunk 2077, une version 2020, figurait également sur le bulletin de vote, ce qui semble un peu étrange puisqu’il n’est pas sorti en 2021, mais n’est sorti qu’en décembre 2020, alors c’est peut-être pourquoi.

Cyberpunk a remporté le titre Outstanding Story-Rich Game, battant Life is Strange: True Colors, Resident Evil Village, Days Gone et Mass Effect Legendary Edition.

Les gagnants de divers autres prix étaient Cooking Simulator VR, Nioh 2 et Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Voté par les utilisateurs de Steam, ainsi que Jeu de l’année, les autres catégories comprenaient Travail d’amour, Meilleur avec des amis, Style visuel exceptionnel et Meilleur jeu auquel vous êtes nul.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des gagnants.

Jeu de l’année : Resident Evil Village VR Jeu de l’année : Cooking Simulator VR Labor of Love : Terraria Better With Friends : It Takes Two Style visuel exceptionnel : Forza Horizon 5 Gameplay le plus innovant : Deathloop Meilleur jeu auquel vous êtes nul : Nioh 2 – Édition complète Meilleure bande originale : Marvel’s Guardians of the Galaxy Jeu riche en histoire exceptionnelle : Cyberpunk 2077 Asseyez-vous et détendez-vous : Farming Simulator 22