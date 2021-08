Les Steam Next Fests ont aidé les jeux avec la liste de souhaits et les ventes

Par Sherif Saed

6 août 2021 13:17 GMT

Valve a révélé comment Steam Next Fest a contribué à la découverte du jeu et aux ventes sur la plate-forme.

Valve a annoncé des résultats assez prometteurs sur l’impact de Steam Prochains Fest organisé en 2020. Les Steam Next Fests (anciennement Steam Game Festivals) sont des événements numériques qui mettent en valeur un grand nombre de jeux de différents genres, avec des diffusions en direct dirigées par des développeurs et des démos jouables.

Regarder sur YouTube

L’objectif est évidemment d’aider à résoudre les problèmes de découvrabilité de Steam, et cela semble avoir bien fonctionné. Dans un article de blog, Valve a révélé que les jeux (médiane) qui ont participé aux Fests de 2020 ont vu une augmentation quotidienne de l’ajout de la liste de souhaits de 421% pendant l’événement, par rapport à deux semaines auparavant.

Cela vaut pour environ la moitié des jeux participants, alors que 45% ont vu un petit bond. Curieusement, 5% des jeux ont vu leur taux de liste de souhaits baisser. Valve a également observé que les listes de souhaits restaient élevées pour les jeux participants même après la conclusion de l’événement, en hausse de 15 % dans les listes de souhaits quotidiennes au cours des trois semaines qui ont suivi.

Bien sûr, bien que la liste de souhaits aide à améliorer le profil d’un jeu sur Steam de plusieurs manières, ce sont les ventes qui comptent le plus en fin de compte. Pour mesurer la conversion des listes de souhaits en ventes, Valve a examiné les jeux participants sortis après l’événement. Le jeu « médian » a enregistré une augmentation de 292% des listes de souhaits transformées en ventes pendant le Fest, par rapport à la même mesure au cours des semaines qui ont précédé.

En d’autres termes, plus de gens ont souhaité des jeux pendant les Steam Next Fests, et plus de ces personnes ont fini par acheter des jeux en conséquence.

Bien que Valve n’ait pas partagé de chiffres spécifiques sur l’engagement des joueurs, le développeur a déclaré que l’intérêt des joueurs continuait de croître. Les ajouts de liste de souhaits dans les Fests 2021 sont en hausse par rapport aux événements 2020, par exemple.

Le prochain Steam Next Fest aura lieu du 1er au 7 octobre. Les développeurs ont jusqu’au 15 août pour s’inscrire et soumettre des jeux.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Lisez notre politique.