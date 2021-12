Les stewards de F1 feront-ils face à l’appel le plus difficile de tous ? Cinq points de discussion pour le GP d’Abu Dhabi – .

Une année captivante de Formule 1 se terminera-t-elle de manière spectaculaire à Yas Marina – ou est-ce que d’autres controverses se préparent ? Voici les points de prise pour le week-end de course décisif pour le championnat.

Un relooking pour la Marina

Le circuit de Yas Marina a fait peau neuve qu’il attendait sans doute depuis son ouverture. Et plutôt qu’un simple coup de pincement de quelques virages ajustés, cela s’apparente davantage à une chirurgie reconstructive, avec plus de la moitié des coins de la disposition de l’année dernière coupés ou modifiés.

Du virage trois au dernier virage, chaque virage a été modifié en plus de la chicane qui interrompt ses deux longues lignes droites. Les virages qui terminent ces lignes droites sont maintenant des virages à vitesse moyenne à élevée, remplaçant les virages délicats et lents qui caractérisaient auparavant cette piste. Plus tard dans le tour, quatre autres virages à basse vitesse se sont succédé.

Le résultat est un parcours plus court, des temps au tour potentiellement 10 à 15 secondes plus rapides et donc trois tours de plus sur la distance de course. Cela a été fait au nom de l’amélioration de la course sur un circuit où les dépassements étaient auparavant très difficiles.

. a longuement parlé à l’équipe à l’origine de la refonte, qui est convaincue que la nouvelle configuration résoudra ce problème. Mais nous ne le saurons pas avant que les voitures ne prennent la piste pour la première fois.

Nouvelle approche du virage cinq, circuit de Yas Marina, 2021 Nouveau virage cinq, circuit Yas Marina, 2021 Nouveau virage neuf, circuit Yas Marina, 2021

La fin de « l’ère aéro » ?

Les voitures de l’année prochaine ressembleront à ceciLe parcours révisé de Yas Marina a été créé en tenant compte des nouveaux règlements techniques pour la saison 2022. La course de ce week-end sera la dernière pour la génération actuelle de voitures de Formule 1 avant le début d’une nouvelle ère de conceptions beaucoup plus restreintes. La F1 fera également ses adieux aux roues de 13 pouces avant l’introduction de nouvelles roues de 18 pouces dans 2022.

Les voitures actuelles vont-elles nous manquer ? Cela dépendra en grande partie du succès de leurs remplacements. Sans aucun doute, la saison 2021 a été l’année la plus excitante à ce jour pour cette génération de voitures, aidée par les motoristes convergeant dans les performances et les ajustements aérodynamiques qui ont frappé Mercedes plus durement que la plupart de leurs rivaux.

Il est peu probable que ce week-end soit la dernière fois que nous entendrons des pilotes se plaindre d’avoir du mal à dépasser la voiture devant en raison des turbulences. Mais si la course qui la suit n’enregistre pas d’amélioration significative dans ce domaine, elle sera considérée comme un échec.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

La course malheureuse de Norris

Il y a à peine cinq courses, Lando Norris était encore quatrième du championnat devant Sergio Perez. Il est tombé à la sixième place depuis lors, en grande partie grâce à une course sans chance qui lui a permis de ne prendre que cinq points lors des quatre dernières courses.

Une pénalité moteur au Mexique, une crevaison au Qatar et un drapeau rouge intempestif en Arabie saoudite ont laissé un pilote Ferrari le dépasser au classement. L’autre filera-t-il ce week-end alors que l’équipe rouge est sur le point d’achever sa défaite face à McLaren dans la lutte pour la troisième place ?

Et c’est au revoir à…

Raikkonen tirera sa révérence de la F1 après Abu Dhabi… à nouveauEn tant que dernière course de l’année, c’est la fin d’une époque pour beaucoup. Le président de la FIA, Jean Todt, n’a pas l’intention de visiter la dernière course de F1 avant les élections de la semaine prochaine pour décider de son successeur.

Son ancien pilote Kimi Raikkonen raccrochera son casque après son record de départ en 349e Grand Prix. Cette fois, ce sera sûrement pour de bon, contrairement à ses adieux après la première course de F1 de Yas Marina il y a 12 ans.

Son coéquipier Alfa Romeo Antonio Giovinazzi ne sera pas non plus de retour l’année prochaine. Guanyu Zhou arrive pour prendre sa place tandis que Giovinazzi se dirige vers la Formule E. Il a atteint la Q3 et a marqué son meilleur résultat de la saison la dernière fois – va-t-il répéter cela pour assurer un départ approprié ce week-end ?

Mais la partie la plus désireuse de mettre fin à leur mandat en F1 doit être Honda. Il a rejoint le parti turbo hybride V6 un an plus tard que les autres et a subi un retour atroce pour commencer. Après une saison 2015 humiliante avec McLaren, de légères améliorations ont été apportées l’année suivante, mais un effondrement la saison après a rompu la relation de manière irréparable. Le casting pour un nouveau partenaire : l’un a été trouvé sous la forme de Sauber, puis une nouvelle direction est arrivée et a immédiatement tué l’affaire.

Honda part au sommet de leur art. Au lieu de cela, ils se sont alignés sur Toro Rosso et, en 2019, Red Bull, qui a remporté la première victoire en F1 à moteur Honda depuis 13 ans. Après avoir finalement retrouvé leur chemin vers le sommet, en 2020, ceux qui étaient au sommet ont décidé qu’ils en avaient assez, et 2021 serait leur dernière saison.

Leur dernier moteur, appliqué à un superbe châssis Red Bull, les a laissés en lice pour les deux championnats lors de la dernière course de la saison. Les premiers titres F1 de Honda depuis l’époque d’Ayrton Senna et McLaren il y a 30 ans se profilent à l’horizon.

Ce qui nous amène à notre dernier point de discussion de la saison 2021 du championnat du monde de Formule 1…

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Fin du jeu

Max Verstappen remportera-t-il son premier championnat du monde… Comment seront décidés les championnats du monde 2021 ? Le tableau des points des constructeurs montre que Mercedes est clairement le favori pour remporter son huitième titre consécutif.

Mais le classement des pilotes ne pouvait littéralement pas être plus proche. À toutes fins utiles, les courses précédentes n’ont établi que Verstappen remportera le championnat en cas de bris d’égalité. Le destin du championnat du monde 2021 se jouera sinon sur 58 tours autour du nouveau circuit de Yas Marina.

Le cahier de formulaires n’a pas l’air d’être d’une grande aide. Au cours des six premières années de l’ère du turbo hybride V6, il s’agissait d’une piste Mercedes – ils ont balayé toutes les courses de 2014 à 2019. L’année dernière, Verstappen a mis fin à sa course, mais cela devait au moins quelque chose à Hamilton souffrant à son retour d’un accès de Covid. Et maintenant, la piste a été complètement remaniée.

La lutte entre les deux est devenue de plus en plus difficile au fur et à mesure que la saison avançait. Le week-end dernier, il a atteint un creux acrimonieux, Verstappen récoltant une paire de pénalités alors qu’il forçait Hamilton à écarter à plusieurs reprises et « testait les freins » de son rival à l’approche du dernier virage.

Avec les points si proches, les enjeux si élevés et la rancœur si amère, les conclusions controversées passées des championnats de F1 viennent facilement à l’esprit. Entre 1989 et 1997, la lutte pour le titre a été réglée par des collisions entre les deux pilotes à quatre reprises sur neuf. Dans les trois premiers, l’instigateur du contact a recueilli le titre : Alain Prost en 1989, Ayrton Senna l’année d’après (des images de Verstappen regardant ça en 2019 et remarquant « Je veux dire, pourquoi pas ? » ont été largement partagées sur les réseaux sociaux), et Michael Schumacher en 1994.

… ou Lewis Hamilton prendra-t-il sa huitième place ? Puis, en 1997, Schumacher a frappé un autre rival, Jacques Villeneuve, mais a rebondi sur la Williams et s’est arrêté dans un bac à gravier pendant que son rival décrochait le titre. La FIA a alors disqualifié Schumacher du championnat.

Ceci, a déclaré le président de la FIA de l’époque, Max Mosley, était le précédent qui empêcherait tout futur pilote de F1 de tenter de remporter un titre en percutant un rival. « L’important dans l’affaire Schumacher était de s’assurer que les pilotes ne se fassent pas l’illusion que si vous essayiez de gagner le championnat en faisant sortir l’autre gars de la piste et de la course comme cela s’était produit plusieurs fois dans le passé, cela n’allait tout simplement pas fonctionner », a-t-il déclaré.

« Vous ne réussirez pas parce que nous vous enlèverons le titre. C’était le message principal.

Mais c’était il y a 24 ans. Comme cette saison l’a démontré à plusieurs reprises, les précédents comptent peu en F1 de nos jours. Et il incombe aux stewards d’être capables de repérer une collision délibérée lorsqu’ils en voient une. Il n’y a pas d’appel plus difficile auquel les stewards pourraient faire face que d’émettre une pénalité qui décide du championnat.

Espérons que rien de tout cela ne se produise et que la nouvelle Yas Marina assiste à un ajustement décisif de l’investissement qui a été consacré à l’amélioration de son agencement. Mais la possibilité que les prétendants au titre ne respectent pas les règles et que la saison se termine dans plus d’acrimonie, est dans l’esprit des personnes impliquées.

« Nous avons déjà eu de nombreuses discussions à ce sujet », a déclaré le directeur de l’équipe Red Bull Christian Horner au Times cette semaine. « Pour finir premier, il faut d’abord finir. » C’est peut-être vrai la plupart du temps, mais pas pour le pilote qui mène le championnat avant la dernière course de la saison.

Allez-vous au Grand Prix d’Abu Dhabi ?

Si vous vous rendez à Abu Dhabi pour la course de ce week-end, nous voulons avoir de vos nouvelles :

Selon vous, quelle sera l’équipe à battre au Grand Prix d’Abu Dhabi ? Donnez votre avis ci-dessous.

Et n’oubliez pas d’entrer vos pronostics pour la course de ce week-end. Vous pouvez éditer vos pronostics jusqu’au début des qualifications :

Grand Prix d’Abou Dhabi 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :