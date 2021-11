Les stewards ont appelé Verstappen sans sa vidéo tournée vers l’avant de l’incident de Hamilton · .

Annonce | Devenez un supporter et passez sans publicité

Les commissaires du Grand Prix de Sao Paulo n’ont pas eu accès à une séquence vidéo potentiellement cruciale lorsqu’ils ont pris leur décision très controversée de ne pas enquêter pour savoir si Max Verstappen a forcé Lewis Hamilton à quitter la piste à Interlagos. Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a appelé la décision non d’examiner l’incident « risible ». Verstappen et Hamilton ont raté la sortie à Descida do Lago, au quatrième virage, tandis que le pilote Red Bull défendait son avance au 48e tour.

La seule séquence de l’incident de la voiture de Verstappen diffusée sur le flux télévisé mondial provenait d’une caméra orientée vers l’arrière. La perspective de la caméra orientée vers l’avant au-dessus du cockpit de Verstappen, qui aurait révélé ses entrées de direction, n’a pas été diffusée.

Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a confirmé que les commissaires sportifs n’avaient pas non plus accès à ces images lorsqu’ils ont pris leur décision.

« Il n’a pas encore été obtenu », a confirmé Masi. « C’est demandé. »

« Ce sont seulement les caméras qui sont diffusées, c’est essentiellement ce à quoi nous avons accès tout au long de la semaine », a-t-il ajouté.

Masi a admis que les images pourraient révéler des informations importantes. « Cela pourrait être, absolument », a-t-il déclaré. « Potentiellement, absolument.

« Mais non, nous n’y avions pas accès. Évidemment, il a été téléchargé et une fois que nous l’aurons fait, et une fois que le détenteur des droits commerciaux l’aura fourni, nous y jetterons un coup d’œil.

« La face avant, la 360[-degree footage], tous les angles de caméra que nous n’obtenons pas en direct seront téléchargés et nous les examinerons après la course », a-t-il ajouté.

Cependant, Masi a nié que la décision de ne pas enquêter sur l’incident était « incompatible » avec les sanctions passées. Il a souligné que les équipes s’étaient déjà mises d’accord sur une philosophie de jugement des incidents appelée « laissez-les courir », à laquelle le directeur sportif de Red Bull, Jonathan Wheatley, a fait allusion dans une conversation avec Masi qui a été diffusée pendant la course.

«Vous jugez l’incident sur ses mérites et vous jetez un coup d’œil à tout cela. Et n’oublions pas, nous avons les principes généraux de « laissez-les courir », et en regardant tout cela, avec tous les angles dont nous disposions, c’est cette philosophie qui a été adoptée. »

« Ils sont, à donner ou à recevoir, à peu près côte à côte », a ajouté Masi. « Je pense donc que pour le bien de tous, c’était le ‘laissez-les courir’ et [we] laissez-les courir.

Cependant, Masi a admis qu’il avait envisagé de montrer à Verstappen le drapeau noir et blanc de « conduite antisportive » pour l’incident, avant qu’il ne lui soit montré pour tisser tout en essayant de garder Hamilton derrière plus tard dans la course.

« Cela m’est certainement venu à l’esprit, puis je l’ai en quelque sorte regardé plusieurs fois et ce n’était pas loin d’un drapeau noir et blanc, pour être brutalement honnête, pour Max. »

