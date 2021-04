Les stewards rendent un verdict sur le crash de Valtteri Bottas / George Russell

Les stewards ont décidé qu’aucune autre action n’était nécessaire après la collision de Valtteri Bottas et George Russell à Imola.

Dans ce qui a été un dimanche après-midi difficile pour Bottas à Imola, le pilote Mercedes s’est retrouvé en difficulté au milieu de terrain lorsque Russell a tenté un dépassement.

Mais à l’approche de Tamburello, la paire a pris contact alors que Russell prenait la ligne extérieure, envoyant la paire dans un incident à grande vitesse avec les épaves W12 et FW43B s’arrêtant dans le gravier.

Heureusement, aucun des deux pilotes n’a été blessé, mais les esprits se sont enflammés alors que Russell s’approcha et donna une gifle à Bottas sur le casque, auquel Bottas lui donna le doigt.

Les retombées se sont poursuivies après la course, Bottas affirmant que l’incident était «clairement» la faute de Russell, tandis que le Britannique a révélé qu’il avait demandé à Bottas s’il essayait de «tuer» les deux.

Cependant, les commissaires ont déclaré qu’il s’agissait d’un incident de course et ne prendront aucune autre mesure.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

«Les commissaires ont entendu le conducteur de la voiture 63 (George Russell), le conducteur de la voiture 77 (Valtteri Bottas) et les représentants de l’équipe et ont examiné plusieurs angles de preuves vidéo et de télémétrie.

«La voiture 63 s’est approchée de la voiture 77 pour passer après la ligne droite avant quelques tours après le redémarrage alors que le DRS avait récemment été activé. La voiture 77 a maintenu sa ligne tout au long de l’incident le long du côté droit de la ligne sèche, laissant au moins une largeur totale de voiture à droite en tout temps.

«La voiture 63 s’est approchée avec un avantage de vitesse significatif. Il s’est déplacé pour passer sur la droite. Au fur et à mesure que les voitures approchaient du virage du virage 1, l’écart entre elles et le côté droit de la piste diminuait. À aucun moment, l’une ou l’autre des voitures n’a manœuvré de manière erratique.

«La piste ne semblait pas particulièrement mouillée dans le virage 1, mais au point d’approche la plus proche du côté droit de la piste, les pneus du côté droit de la voiture 63 ont heurté une zone particulièrement humide et la voiture a fait un mouvement de lacet, en gardant à l’esprit que la voiture avait une faible force d’appui à l’arrière avec le DRS ouvert.

«Les Commissaires Sportifs concluent que l’accident était un incident de course compte tenu des conditions et ne prennent aucune autre mesure.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!