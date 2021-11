Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’il était « surpris » que les commissaires n’aient pas mené d’enquête sur la collision au premier tour entre Daniel Ricciardo et Valtteri Bottas.

Ricciardo a envoyé le pilote Mercedes en tête-à-queue au premier virage. Les deux ont continué mais sont tombés à l’arrière du peloton, et deux autres pilotes se sont écrasés dans le chaos qui a suivi.

La collision s’est produite après que Ricciardo a bloqué ses freins alors que les pilotes arrivaient au premier virage. Il a poussé l’arrière de la voiture de Bottas avec son aileron avant.

La direction de course a rapidement conclu qu’aucune enquête n’était nécessaire. Mais Wolff a déclaré : « Je pense que les stewards auraient dû [had] un regard dessus.

« Avec le recul, il était surprenant qu’ils n’aient pas envisagé de penalty », a-t-il ajouté.

Sondage : Ricciardo aurait-il dû être pénalisé pour une collision au premier tour avec Bottas ?Bottas a passé une grande partie de la course coincé derrière Ricciardo et a terminé 15e après un lent arrêt au stand et deux autres changements de pneus dans le but de réaliser le tour le plus rapide de la course. S’exprimant ensuite, Wolff a déclaré que le point auquel une pénalité pour Ricciardo aurait profité à Mercedes était passé.

« Cela ne nous donne aucun avantage si Daniel est pénalisé pour la prochaine course », a-t-il déclaré. « Cela aurait aidé dans la course mais à ce moment-là, notre train a quand même quitté la gare.

« L’incident s’est produit et d’une certaine manière, nous aurions peut-être pu marquer quelques points de plus, mais ce n’est pas ce que nous visons, nous visons à courir tout en tête. »

Cependant, le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré que l’incident ne méritait pas de pénalité. « De notre point de vue, il s’agissait d’un incident de course », a-t-il déclaré, soulignant que Ricciardo « a réussi à atteindre le sommet » et n’a pas glissé large dans Bottas.

