Les stocks atteignent des niveaux records sur les espoirs de reprise, Curevac coule

Un homme se tient devant un écran affichant la moyenne de l’action Nikkei et les indices boursiers mondiaux devant une maison de courtage, au milieu de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), à Tokyo, au Japon

Les actions ont atteint des niveaux presque records jeudi, soutenues par de meilleures perspectives du premier constructeur automobile européen Volkswagen et par une confiance croissante dans la reprise économique en Allemagne et plus largement.

L’indice STOXX (.STOXX) de 600 entreprises européennes est en hausse de 0,2% à 442,50 points, juste en dessous de son record de 443,61. L’indicateur le plus large des actions mondiales du MSCI, ACWI (.MIWD00000PUS), a augmenté de 0,18% à 700,98 points, soit environ 10 points de moins que son record du mois dernier.

“Je n’ai rien vu dans l’action des prix de cette semaine pour changer mon opinion selon laquelle les perspectives économiques à court et moyen terme semblent plutôt positives, bien que les événements en Inde puissent faire dérailler toute reprise mondiale, en particulier si les variantes COVID migrent hors de l’Inde”, a déclaré Michael Hewson, analyste de marché en chef chez CMC Markets.

«Les entreprises génèrent des bénéfices assez décents, elles engagent des gens. La grande question est de savoir si le rebond actuel est durable à court et moyen terme, mais il en a l’air », a déclaré Hewson.

Dans l’actualité économique, la forte demande intérieure de biens de consommation a propulsé un bond de 3% plus important que prévu des commandes industrielles allemandes en mars, selon les données publiées jeudi, suggérant que les fabricants de la plus grande économie européenne soutiendront une reprise au deuxième trimestre.

Parmi les bénéfices remarquables, les actions de Volkswagen ont augmenté de 1% après que le plus grand constructeur automobile européen ait relevé ses objectifs pour 2021, indiquant une forte demande de voitures haut de gamme.

Le détaillant britannique Next (NXT.L) a relevé ses prévisions de bénéfices pour l’année complète pour la deuxième fois en deux mois, car il a annoncé une négociation meilleure que prévu au premier trimestre, augmentant ses actions de 2%.

Mais l’allemand Curevac (5CV.DE), dans l’espoir d’approuver son vaccin COVID-19, a chuté de 10% suite à l’annonce que le président américain Joe Biden a apporté son soutien à la renonciation aux droits de propriété intellectuelle pour les vaccins COVID-19.

Les investisseurs chercheront plus d’indices sur la reprise économique auprès du vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos, et de la membre du conseil d’administration de la banque centrale, Isabel Schnabel, qui s’expriment jeudi.

La Banque d’Angleterre publie les résultats de sa dernière réunion du comité de fixation des taux et les prévisions économiques à 11h00 GMT. On s’attend à dire que l’économie britannique se dirige vers une reprise beaucoup plus forte cette année qu’il ne l’avait prévu auparavant, et qu’elle pourrait commencer à ralentir son soutien d’urgence en cas de pandémie.

Les investisseurs se sont également tournés vers les élections écossaises qui pourraient déclencher une confrontation avec le Premier ministre britannique Boris Johnson à propos d’un nouveau référendum sur l’indépendance.

LES PRODUITS BRILLENT

Les prix des matières premières se sont renforcés dans les perspectives de reprise économique, le cuivre flirtant avec des pics de 10 ans.

Les prix du pétrole ont prolongé leurs gains pour se rapprocher de leurs sommets de mars, les stocks de brut aux États-Unis, le plus grand consommateur de pétrole au monde, ayant chuté plus fortement que prévu.

Les contrats à terme sur le brut américain se sont élevés à 65,91 $ le baril, en hausse de 0,4% sur la journée et juste en dessous du sommet de deux mois de 66,76 $ de mercredi.

En Asie, le Nikkei (.N225) du Japon a bondi de 1,8% en rouvrant après cinq jours de vacances.

L’indice MSCI des actions Asie-Pacifique hors Japon (.MIAPJ0000PUS) a progressé de 0,19%. Mais les actions chinoises, qui ont également repris leurs échanges pour la première fois depuis la semaine dernière, ont vacillé. Le CSI300 (.CSI300) a reculé de 1,2%, en raison de la baisse des entreprises de biotechnologie.

Dow (.DJI) a atteint un record du jour au lendemain, après avoir augmenté de 0,29%, tandis que le S&P 500 (.SPX) a ajouté 0,07%.

Les rendements nominaux des obligations américaines sont restés relativement stables, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans ayant peu varié à 1,578%.

Le dollar a oscillé près d’un sommet de deux semaines avant le rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis de vendredi, qui devrait montrer que la masse salariale non agricole a augmenté de 978 000 emplois le mois dernier.

L’euro a peu changé à 1,2022 $ tandis que le yen a changé de mains à 109,32 pour un dollar.