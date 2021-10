Les stocks de charbon s’améliorent légèrement, ce qui pourrait éviter des pannes d’électricité généralisées

« Il n’y aura pas de carences (en charbon) qui pourraient entraîner une pénurie d’approvisionnement (en électricité) », a déclaré mardi la ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, à la Harvard Kennedy School.

Le gouvernement a affirmé mercredi que les approvisionnements en charbon s’amélioraient, alors même que les stocks de carburant des centrales thermiques oscillaient toujours autour de niveaux extrêmement bas et touchaient l’approvisionnement en électricité dans de nombreuses régions du pays. Mercredi, les stocks de charbon dans les centrales électriques s’élevaient à environ 7,3 millions de tonnes (MT), suffisamment pour répondre aux besoins de seulement 4 jours.

L’approvisionnement en charbon des centrales électriques s’élevait mardi à 2 millions de tonnes (MT), ce qui était légèrement supérieur à la consommation moyenne quotidienne de 1,9 MT/jour, a déclaré le ministre du charbon de l’Union, Pralhad Joshi.

Il a ajouté que si les approvisionnements étaient soutenus, cela aiderait les centrales électriques à constituer des stocks fiables à leur extrémité. « Nous augmentons davantage les expéditions de charbon vers les centrales électriques pour garantir des stocks de charbon suffisants dans les centrales », a tweeté Joshi.

Environ 1 42 054 mégawatts (MW), soit 68 % de la capacité de production à base de charbon du pays, fonctionnent avec des stocks de charbon pendant six jours ou moins.

Une pénurie d’approvisionnement en électricité de 82 millions d’unités (UM) a été enregistrée le 12 octobre dans tout le pays, une amélioration marginale par rapport au déficit de 86,9 UM il y a un jour. Les pénuries d’électricité les plus importantes ont été enregistrées au Rajasthan (17,9 MU), au Pendjab (15,3 MU), au Gujarat (12,5 MU), à l’Haryana (8,3 MU) et au Bihar (7,8 MU).

« L’approvisionnement en électricité de l’Inde a chuté d’environ 750 UM par rapport à la demande au cours des 12 premiers jours d’octobre, en grande partie à cause d’une pénurie de charbon, un déficit de 1,6% qui était le pire depuis mars 2016 », a rapporté . citant des données de l’agence nationale de gestion du réseau. . « Le manque à gagner d’octobre était déjà le plus important en termes absolus pour un seul mois depuis novembre 2018, même s’il restait encore 19 jours d’octobre », a ajouté l’agence.

« Alors que nous comptons les stocks de charbon en jours, plusieurs États déclarent une crise imminente et les prix des changes augmentent… (cependant) la situation devrait être gérable et il ne devrait pas y avoir de (pannes de courant) généralisées », Somesh Kumar, EY India power et leader des services publics, a déclaré.

Il a ajouté que « les prochains jours pourraient être révélateurs mais nous avons bon espoir que la situation sera gérée ». Les analystes d’India Ratings ont déclaré que « la situation se normaliserait d’ici fin décembre lorsque la production de charbon augmentera quotidiennement à environ 2,5 MT ». Cependant, les besoins élevés en charbon du secteur de l’électricité pourraient laisser les autres secteurs tels que le ciment, l’aluminium et l’acier dans l’embarras, qui devraient accroître leur dépendance au charbon importé, a souligné India Ratings.

Comme FE l’a récemment signalé, le gouvernement a demandé aux centrales électriques d’« accélérer le processus d’importation de charbon à mélanger (avec du charbon national) pour répondre à l’exigence ». Lors d’une récente réunion entre le secrétaire à l’électricité de l’Union, Alok Kumar, et les sociétés de production, il a été décidé que les centrales électriques peuvent utiliser jusqu’à 10 % de leurs besoins en combustible via du charbon importé, qui sera mélangé avec du charbon national.

