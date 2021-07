Les stocks de Cotton Corporation chutent à 9 balles lakh

Au cours du dernier mois, 40% du coton vendu par CCI a été acheté directement par les usines textiles.

La Cotton Corporation of India (CCI) a déclaré qu’elle avait presque épuisé tous ses stocks existants et qu’il ne restait plus que 9 balles de lakh avant le début de la prochaine saison en octobre, en raison de la forte demande de coton sur le marché.

Pradeep Kumar Agarwal, président et directeur général de CCI, a déclaré que la société disposait d’un stock d’ouverture de 115 balles lakh de coton au début de la saison en octobre 2020 et avait acheté 92 balles lakh depuis lors.

« Les prix internationaux du coton et les prix MCX ont augmenté de 7 500 Rs et 6 000 Rs un bonbon, respectivement, au cours des derniers mois et demi. Mais CCI a été prudent dans l’augmentation des prix et a augmenté les prix de Rs 2 200 à Rs 2 500 un bonbon pour la même période, à l’exception d’une à deux variétés, où il est plus élevé », a-t-il déclaré.

Au cours du dernier mois, 40% du coton vendu par CCI a été acheté directement par les usines textiles.

