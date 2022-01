Les stocks de croisière cotés aux États-Unis chutent alors que le CDC émet un avertissement au milieu de la peur d’Omicron; Royal Caribbean, Carnival, autres chars

Les cours des actions de Royal Caribbean, Carnival, Norwegian Cruise Line ont tous chuté ces derniers jours.

Une autre frayeur de covid a fait des ravages sur les actions de Cruise Line cotées aux États-Unis. Les cours des actions de Royal Caribbean, Carnival, Norwegian Cruise Line ont tous chuté ces derniers jours. Pour ajouter à leur douleur, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’agence nationale de santé publique des États-Unis, ont mis en garde le public contre les bateaux de croisière quel que soit le statut vaccinal. Les actions de Norwegian Cruise Line Holdings ont clôturé en baisse de 1,33% vendredi tandis que celles de Carnival Corp étaient en baisse de 2% et Royal Caribbean a clôturé en baisse de 0,6%.

« Évitez les voyages en croisière, quel que soit le statut vaccinal. Même les voyageurs entièrement vaccinés peuvent courir le risque de contracter et de propager des variantes de COVID-19 », a déclaré le CDC dans un conseiller publié la semaine dernière. « Le virus qui cause le COVID-19 se propage facilement entre les personnes proches à bord des navires, et le risque de contracter le COVID-19 sur les navires de croisière est très élevé, même si vous êtes complètement vacciné et avez reçu une dose de rappel du vaccin COVID-19. Des épidémies de COVID-19 ont été signalées sur des navires de croisière. Si vous voyagez sur un bateau de croisière, assurez-vous d’être complètement vacciné avant le voyage et recevez une dose de rappel du vaccin COVID-19 si vous êtes éligible », a-t-il ajouté.

Les rapports indiquent que plus de 90 navires de croisière ont récemment signalé des cas de covid-19. CNBC a rapporté que les navires de croisière opérant dans les eaux américaines ont signalé environ 5 000 cas de Covid au CDC entre le 15 et le 29 décembre. Il s’agissait d’un pic majeur par rapport aux deux premières semaines du mois où 162 cas ont été signalés. La variante omicron de Covid-19 a fait des ravages aux États-Unis où plus de 2 lakh nouveaux cas ont été signalés dimanche, un nouveau record.

L’avertissement du CDC aux voyageurs est un coup dur pour l’industrie des navires de croisière qui est sous pression depuis le début de la pandémie il y a près de 2 ans maintenant. Depuis janvier 2020, l’action Royal Caribbean est en baisse de 43 %, s’échangeant à 76,9 $ par action, tandis que celle de Carnival est en baisse de 57 % pour s’échanger à 20,12 $ pièce, et les actions de Norwegian Cruise Line Holdings ont chuté de 65 % pour s’établir à 20,74 $ par action. Le cours de l’action de Lindblad Expeditions Holdings a baissé de 5% au cours de la même période, se négociant désormais à 15,6 $ par action.

