Les stocks de voyage se redressent et les stocks de séjour à domicile baissent à la fin de Covid-19

Alors que les dirigeants de l’industrie du voyage vantent la résurgence rapide du tourisme et du divertissement, le portefeuille d’actions pandémiques est bouleversé.

Les actions des compagnies aériennes se redressent aux côtés des sites de réservation en ligne, des sociétés de covoiturage et d’Airbnb, après que les rapports sur les bénéfices aient montré des signes clairs d’une reprise des voyages. Dans le même temps, les stocks à domicile s’affaissent à mesure que les frontières rouvrent et que les experts de la santé indiquent que la fin de la pandémie de Covid-19 pourrait arriver plus tôt que prévu.

« Nous l’avons vu partout », a déclaré jeudi le PDG d’Expedia, Peter Kern, aux analystes lors d’une conférence téléphonique sur les résultats, après que son entreprise ait signalé une augmentation de 97% de ses revenus par rapport à l’année précédente. « Les villes reprennent. L’international a repris. Pratiquement tous les domaines ont connu une croissance. »

Les actions Expedia ont bondi de 16% vendredi et son rival Booking Holdings a bondi de plus de 7%. Airbnb a bondi de 13% et a clôturé sa meilleure semaine depuis son introduction en bourse à la fin de l’année dernière, après que la société de partage de logement a annoncé des revenus meilleurs que prévu et une augmentation de 280% de ses bénéfices.

Les compagnies aériennes sont enfin de retour. Delta a connu sa meilleure semaine depuis environ un an, grimpant de 13%, alors que les États-Unis se préparent à lever les interdictions de voyager internationales. American Airlines a bondi de 14% et Southwest Airlines a augmenté de plus de 10% pour la semaine.

Le rallye général des voyages fait suite à une annonce de Pfizer, qui a déclaré vendredi que sa pilule Covid-19, lorsqu’elle est associée à un médicament contre le VIH commun, réduisait le risque d’hospitalisation ou de décès de 89% chez les adultes à haut risque exposés au virus. Le Dr Scott Gottlieb, membre du conseil d’administration de Pfizer, a déclaré à la « Squawk Box » de CNBC que Covid-19 pourrait prendre fin aux États-Unis début janvier, lorsque le mandat de vaccin sur le lieu de travail du président Biden entrera en vigueur.

« Ces mandats qui vont être mis en place d’ici le 4 janvier arrivent vraiment à la fin de cette pandémie », a déclaré Gottlieb, qui est également un ancien commissaire de la Food and Drug Administration.

Pendant ce temps, Peloton a connu sa pire journée sur le marché depuis l’introduction en bourse de la société d’entraînement à domicile en 2019. Peloton a fait état d’une perte trimestrielle plus importante que prévu jeudi soir alors qu’elle fait face à la baisse de la demande liée à la réouverture des gymnases ainsi qu’aux contraintes de la chaîne d’approvisionnement.

Les actions Peloton ont chuté de 35% vendredi à leur plus bas niveau depuis juin 2020.

« Nous nous attendions à ce que l’exercice 2022 soit une année très difficile à prévoir, compte tenu des comparaisons inhabituelles avec l’année précédente, de l’incertitude de la demande au milieu de la réouverture des économies et des contraintes de la chaîne d’approvisionnement et des pressions sur les coûts des produits de base largement signalées », a déclaré le directeur général John Foley dans un communiqué. lettre aux actionnaires.

Vendredi, lors d’une réunion à tous les niveaux, Peloton a cessé d’embaucher dans tous les départements avec effet immédiat, a appris CNBC.

Bien qu’il ne soit pas aussi dramatique que le plongeon de Peloton, Netflix a chuté de 6,5% cette semaine, la pire séquence depuis avril pour la société de streaming vidéo. Zoom, la société de chat vidéo qui a dominé le portefeuille pandémique de tout le monde alors que les revenus en 2020 ont grimpé de 326%, ont chuté de plus de 6% vendredi. Le fournisseur de livraison de nourriture Doordash, qui est devenu un nom familier l’année dernière, a chuté de plus de 4%.

Les travailleurs retournant au bureau et les consommateurs retournant dans les cinémas, les concerts et les restaurants pourraient très bien causer des problèmes à Netflix, Zoom, Doordash et d’autres entreprises de séjour à domicile. Pour se rendre d’un endroit à l’autre, les gens auront besoin de courses, ce qui explique pourquoi les investisseurs se tournent vers Uber et Lyft.

Jeudi, Uber a annoncé une croissance de 72% de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente, le nombre de conducteurs de mobilité active augmentant de près de 60%. Lyft, qui a également investi des millions dans des incitations, a déclaré que les conducteurs revenaient. Les actions de Lyft ont bondi de 17% cette semaine et Uber de près de 8%.

Le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, a déclaré lors de l’appel aux résultats de l’entreprise que certains des défis de l’offre et de la demande qui ont émergé pendant la pandémie se résolvent d’eux-mêmes. Les incidents de hausse des prix ont diminué d’environ la moitié et les temps d’attente sont en moyenne de moins de cinq minutes, a-t-il déclaré.

« Le rebond est indéniable », a déclaré vendredi Khosrowshahi à « Squawk Box » de CNBC, ajoutant que les voyages à l’aéroport et les voyages d’affaires revenaient tous les deux, bien que l’ampleur du rebond varie selon la géographie. « La condition humaine de vouloir bouger, de vouloir voyager, de vouloir sortir de chez soi, c’est vrai pour tout le monde et c’est universel. »

Les spectacles de Broadway ont commencé à rouvrir en septembre, tandis que les ventes de billets de cinéma sont en hausse et que les théâtres et les salles de concert ont ouvert leurs portes. Les actions de Live Nation Entertainment ont bondi de 15% vendredi après que la société a annoncé de solides bénéfices au troisième trimestre, et Eventbrite a augmenté de plus de 5%.

« La musique live a fait un retour en force au cours du dernier trimestre », a déclaré Michael Rapino, PDG de Live Nation, lors de l’appel aux résultats de la société. Rapino a déclaré que les ventes de billets pour les grands festivals avaient augmenté de 10 % au cours du trimestre par rapport aux niveaux de 2019, et a déclaré que « beaucoup de nos festivals se vendaient en un temps record ».

